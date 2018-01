Poláků na mších ubylo, chodí 'jen' 37 procent lidí. Pomůže zákaz nedělního prodeje, věří církev

Polské kostely o nedělích nezejí prázdnotou, věřících do nich ale chodí čím dál méně. Vyplývá to z nových dat Statistického institutu katolické církve (ISKK). V roce 2016, kdy Poláci slavili 1050 let od přijetí křtu, docházelo na nedělní bohoslužby 36,7 % věřících. Oproti roku 2015 to znamená pokles o 3,1 procentního bodu.

