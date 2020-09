Polsko buduje svůj malý Suezský průplav. Z kanálu napříč Viselskou kosou ale nejsou všichni nadšení

Stavební technika v plné, práci, rypadla hloubí začátek nové vodní cesty. Tak nyní vypadá okolí budoucího průplavu. Polská vláda dokonce pro propagaci díla zřídila improvizovanou terasu, odkud je vidět na budoucí kanál mezi Baltským mořem a Viselskou zátokou.

Stavební technika v plné, práci, rypadla hloubí začátek nové vodní cesty. Tak nyní vypadá okolí budoucího průplavu. Polská vláda dokonce pro propagaci díla zřídila improvizovanou terasu, odkud je vidět na budoucí kanál mezi Baltským mořem a Viselskou zátokou.

Na průplav existují různé názory. Jedni se domnívají, že to pomůže rozvoji Viselské zátoky, jiní, že to vůbec není jisté, a další si myslí, že tato stavba bude neutrální. Lidé se také bojí, aby stavba nepoškodila největší zdejší bohatství - pláže a přírodu. Shodují se ale, že se může stát zajímavou turistickou atrakcí.

„Tato investice předpokládá, že do Viselské zátoky budou připlouvat námořní lodě ze Skandinávie nebo západní Evropy. Byl bych velmi rád a držím tomu palce, tím spíš, že zakotví u nás, v Krynici, kde je největší jachetní přístav na celé veliké zátoce. Trochu se bojíme, že průplav bude mít negativní vliv na kvalitu našich pláží. Doufáme, že je stavba nepoškodí a že na tom všichni vyděláme.“ říká starosta Krynice Krzysztof Swat, který je zároveň rád, že průplav město neodřízne od okolního světa.

Plán stavby kanálu, který má spojit Gdaňský záliv a Viselskou zátoku | Zdroj: Wikimedia Commons

„Mají tu být dva mosty, otevřené nebo zavřené podle toho, jestli loď připlouvá nebo vyplouvá. Prostor mezi nimi vyplňují zdymadla. Most se otevře, loď z moře vpluje a komora se za ní uzavře. V té chvíli funguje druhý most, který se zvedne až ve chvíli, kdy se spustí most od moře. V každé chvíli tak bude jeden z mostů otevřený pro silniční dopravu, a to v obou směrech. Kdyby byl problém s příjezdem, Krynica by na tom ztratila,“ uvedl pro Radiožurnál.

Značné obavy mají také ochránci zdejší přírody, zařazené do programu NATURA 2000. „Nevíme, jak se zachová voda, až bude kosa prokopaná a jaký vliv to bude mít na zátoku v době bouří. A druhou věcí je efektivnost. Bude trvat hodně dlouho, než se tato investice vrátí, pokud vůbec. Velké lodě stejně nebudou moci kanál používat. Viselská zátoka je mělká a vodní cestu bude neustále nutné hloubit, odbahňovat a udržovat. A to bude stát asi víc, než jsou poplatky ruské straně za proplutí její úžinou, která leží jen o kousek dál. Ty peníze by měli spíš investovat do opravy jediné silnice, která po kose do Krynicy vede. Je úzká, plná děr a každý rok na ní umírá hodně lidí. Podle mě je to úplně nesmyslná investice,“ říká Samuel Sosnowski z organizace Kuling.

Se stavbou kanálu, jehož celková délka má dosáhnout 1526 metrů, nesouhlasí ani Evropská komise.