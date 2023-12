Nová polská vláda bude narážet na prezidenta Dudu, může to vést i k jejímu pádu, míní politolog

Nová polská vláda změnila vedení veřejnoprávních médií, čímž rozhněvala představitele opoziční strany Právo a spravedlnost (PiS). „Vláda Donalda Tuska tvrdí, že chce, aby vznikla skutečně nezávislá média. Nicméně jestli k tomu skutečně dojde, není jisté,“ upozorňuje politolog Michal Lebduška. Poukazuje přitom na to, že se připravuje zákon, který ale může vetovat prezident Andrzej Duda. Interview Plus Varšava 21:09 27. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Donald Tusk složil přísahu prezidentovi Andrzeji Dudovi | Foto: Aleksandra Szmigiel | Zdroj: Reuters

„Strana PiS si dala záležet zejména na televizi, tam to byl naprosto jednostranný narativ, kdy se vychvalovala vláda a očerňovala opozice. Tusk byl vykreslován jako německý agent a zástupce cizích zájmů v Polsku a nikdy nebyl zván do živých vstupů,“ popisuje analytik působící v Polsku.

Změny ve veřejnoprávních médiích Tusk sliboval už před volbami a jejich nutnost podle průzkumů připouštějí i voliči Práva a spravedlnosti. Základní problém polských médií prý spočívá v jejich struktuře: nemají totiž žádný zvláštní status, ale jde o akciové společnosti stoprocentně vlastněné státem, takže jsou i snadno ovlivnitelné.



V Polsku se také téměř nevybírají koncesionářské poplatky a média jsou přímo financována ze státního rozpočtu. A právě kvůli neshodám ohledně financování médií vetoval prezident Duda zákon o státním rozpočtu.

„Čistě teoreticky by to mohlo znamenat i pád vlády, protože pokud do určitého termínu nedojde ke schválení rozpočtu, má prezident právo rozpustit parlament. Myslím, že tak daleko to nedojde, protože by to prezidentovi velmi mediálně uškodilo. Ale z toho co víme, tak na něj předseda PiS Jaroslaw Kacziński v tomto směru tlačí,“ uvádí Lebduška.



V hlavní roli ekonomika

Prezident Duda prý v minulosti často plnil Kaczyńského přání, v některých momentech se ale snažil vystupovat nezávisle a například umožnil vznik Tuskovy vlády, byť až na druhý pokus.

„Snaha být nezávislý a neplnit ta nejextrémnější přání tam je, ale určitě bude prezident pod tlakem svého okolí a podporovatelů bývalé vlády,“ míní politolog z Asociace pro mezinárodní otázky.

Lze prý očekávat, že vztahy mezi novou vládou a opozicí budou velmi konfliktní, což se potvrzuje i ve sporu o média, a opakovaně zaznívají i výroky v tom duchu, že Tusk slouží cizím zájmům, protože zahraniční politika nové vlády se zdá být více konsenzuální vůči zahraničním partnerům.

„Kaczyński evidentně zvolil tuto taktiku, ale je otázka, nakolik je dobrá a zda se nemůže vyčerpat. Přeci jen taková rétorika je velmi únavná a takto vyostřený střet nelze udržet nekonečně dlouho,“ dodává Lebduška.

Vládní koalice je široce rozkročená od levicových liberálů po pravicové konzervativce a jen obtížně bude hledat konsenzus v otázkách liberalizace potratů či práv LGBT komunity. Strany se ale shodují v základních věcech, jako jsou změny v justici a proevropská zahraniční politika.

„S vládou se pojí obrovská očekávání, která ale z principu toho, že vládne v široké koalici, nemůže naplnit. Určitě bude narážet i na prezidenta Dudu. Jeho veto nemůže přehlasovat a musí se proto uchylovat k jiné taktice,“ vysvětluje expert s tím, že největší vliv na popularitu vlády bude mít stav ekonomiky, protože Poláci si v minulých letech zvykli na stabilní růst a sociální transfery.



Poslechněte si celý rozhovor v audiu v horní části článku.