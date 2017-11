Množte se jako králíci, vyzývá Poláky video natočené vládou. Bojuje s nízkou porodností

Polské ministerstvo zdravotnictví nedávno na YouTube zveřejnilo půlminutové video, ve kterém nabádá Poláky, aby se množili jako králíci. Cílem spotu zobrazujícího početnou králičí rodinu je podle agentury AP upozornit na nízkou porodnost v zemi, která je 1,32 dítěte na ženu, což představuje druhou nejnižší hodnotu v Evropské unii za Portugalskem. Video Varšava 10:24 9. listopadu 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Tajemství vysoké porodnosti králíků podle zvířecího vypravěče nového videa tkví v častém cvičení, ve zdravé stravě a v tom, že "se nestresujeme, když nemusíme". Video také záběrem na skleničku obrácenou dnem nahoru naznačuje přínos střídmého užívání alkoholu.

ROZHOVOR: V Polsku jde o normální demokratický proces. Vládě se daří, říká konzervativní novinář Lisicki Číst článek

Ministerstvo zdravotnictví agentuře AP řeklo, že se snaží přimět Poláky ve věku od 18 do 45 let k osvojení zdravého životního stylu, který by posílil jejich schopnost plodit potomky. "Pokud se někdy chcete stát rodiči, vezměte si příklad z králíků," radí vypravěč.

Záběr s mladým párem na pikniku pak podle AP dává najevo, že trocha romantiky také neuškodí. Ministerstvo si prý tento způsob informování o nízké plodnosti zvolilo, aby sdělení "nebylo vulgární a nikoho neurazilo".

V Polsku, kde se asi 90 procent z 38 milionů obyvatel hlásí k římskokatolické církvi, byla v roce 2015 evidována plodnost 1,32 dítěte na jednu ženu. To je po Portugalsku druhá nejnižší hodnota v EU, přičemž Španělsko a Řecko jsou jen nepatrně lepší. V Česku loni plodnost stoupla na hodnotu 1,63, což je maximum od roku 1994, pro dlouhodobé zachování populace je však potřeba 2,1 dítěte na ženu.

Podobné video, které propaguje sexuální aktivity v zájmu zvýšení nízké porodnosti, už představili před třemi lety Dánové. Spot nazvaný "Udělej to pro Dánsko" ovšem nevznikl v produkci dánské vlády, ale reklamní agentury, která plnila zakázku cestovní kanceláře. Podle statistiky se totiž Dánové na dovolené milují téměř dvakrát častěji.