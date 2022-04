Polská vládní strana chce trestat až třemi roky vězení urážku církve, informoval polský tisk

Polská vládní strana Solidární Polsko chce zpřísnit tresty za urážku církve či náboženského vyznání. V budoucnu by za ni mohly v Polsku hrozit až tři roky vězení, informoval ve čtvrtek polský tisk. Stejný trest by mohl hrozit i za přerušení mše. Podle navrhovatele, náměstka ministra spravedlnosti Marcina Warchola, platná polská legislativa málo chrání svobodu vyznání a náboženské cítění věřících. Varšava 23:17 14. dubna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kříž na Náměstí Piłsudského ve Varšavě (ilustrační foto) | Foto: Filip Harzer | Zdroj: Český rozhlas

Podle Warchola je platné znění trestního zákoníku nedokonalé a má legislativní mezery, které podporují beztrestnost pachatelů.

„V Polsku máme šokující případy agrese a zneuctění náboženských symbolů,“ řekl náměstek. Nyní polské zákony počítají až se dvěma roky vězení za urážku náboženského cítění.

Podle návrhu novely trestního zákoníku, který parlamentu předložilo Solidární Polsko, by hrozily až dva roky vězení za urážku církve či jiné registrované náboženské organizace.

Nejvyšší navrhovaná sazba by byla ještě o rok vyšší a uplatněna by mohla být v případě, že by se urážky někdo dopustil skrze sdělovací prostředky. Tři roky vězení by hrozily i těm, kteří by svým chováním úmyslně narušili mši.

Aktivisté i umělci

Podle portálu Notes from Poland byli v minulosti souzeni na základě platného zákona aktivisté za práva sexuálních menšin, kteří přimalovali na obrazu Ježíšovi a Panně Marii svatozáře v duhových barvách. Soud je nakonec zprostil viny.

Na základě stejného zákona dostal vloni pokutu hudebník Nergal, který na sociální síti zveřejnil obrázek, na kterém šlapal na obraz Panny Marie.

Šéfem konzervativní strany Solidární Polsko je ministr spravedlnosti Zbigniew Ziobro. Bez hlasů této strany by vláda premiéra Mateusze Morawieckého neměla v dolní komoře parlamentu většinu.