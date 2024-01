Polský ministr kultury jmenoval dalších sedm likvidátorů kvůli probíhající likvidaci veřejnoprávních médií, přestože v pondělí polský rejstříkový soud již jiné odmítl zapsat. Nová vláda tak při změnách ve vedení médií naráží nejenom na nevoli prezidenta, ale také na problém s úřady a soudy. Od stálé zpravodajky Varšava 12:19 25. ledna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Boj o polská veřejnoprávní média pokračuje. Soud nechce vládě zapsat další likvidátory (ilustrační foto) | Foto: Aleksandra Szmigiel | Zdroj: Reuters

Ministerstvu se podařilo nechat zapsat likvidaci už jedenácti regionálních studií. Regionální redakce a regionální rádia mají ale jiný právní status než polský rozhlas. Polská legislativa není úplně konkrétní v případě nakládání se sice akciovými společnostmi stoprocentně vlastněnými státem, ale zároveň společnostmi, jejichž existence a služba je také daná zákonem.

Soudy potvrzují, nebo vyvracejí legálnost změn v médiích podle míry provázanosti s minulou vládou – současnou opozicí.

Dalším problémem je, že ačkoliv je na média vyhlášený stav likvidace, tak o úplnou likvidaci se podle ministra kultury a národního dědictví Bartlomieje Sienkiewicze nejedná.

Média nemají zaniknout, ale mají se přenést do nových struktur, které by podle slibů vlády měly být odpolitizované a měly by zajišťovat nový způsob financování. Ministerstvo se chce proti rozhodnutí soudu odvolat.

Financování polských médií

Financování médií se stalo problémem v roce 2017, kdy nyní opoziční Právo a spravedlnost rozhodlo, že média budou dostávat peníze z rozpočtu. Až do loňského prosince prezident Andrzej Duda zákon o rozpočtu s touto položkou vždycky podepsal.

V prosinci, kdy měl podepsat nový zákon o rozpočtu na rok 2024, ho namísto toho vetoval kvůli vyčlenění až tří miliard zlotých (17 miliard korun) na fungování médií.

Odůvodnil to změnami ve vedení médií, kdy ministr kultury z kabinetu Donalda Tuska odvolal vedení napojené na Právo a spravedlnost a dosadil nové členy dozorčí rady, které zvolili nové ředitele médií.

Ministerstvo nakonec vyhlásilo stav likvidace a polská národní rozhlasová a televizní rada vysílání následně rozhodla, že na média nepřevede koncesionářské poplatky.

Na leden to pro TVP a pro polské rádio představuje 76 milionů zlotých (425 milionů korun). Proto musí nová vláda společně s likvidátory vymyslet způsob prozatímního hospodaření a následně budoucího financování médií. Se zápisem likvidátorů má ministerstvo s takovým financováním problémy.

Vláda zároveň čelí kritice kvůli dočasnému vypnutí programu TVP Info, které více než týden nevysílalo. Televizi tím přišla o výnosy z reklam. Mělo jít až o 1,3 milionu zlotých (7,3 milionu korun).

Likvidátor z toho viní Michala Adamczyka, Samuela Pereiru a Marcina Tulickiho, šéfy zvolení úřady a radami, které neuznávají odvolání staré dozorčí rady. Likvidátor, který sice není uznaný soudem, ale funguje legálně do zvolení nového likvidátora, požaduje právě po těchto třech mužích, aby zaplatili 1,3 milionu zlotých plus úroky.