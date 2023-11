,Dvoutýdenní vláda beznaděje.‘ Polský kabinet Morawieckého složil přísahu, důvěru patrně nezíská

Nová polská vláda pod vedením premiéra Mateusze Morawieckého z národně konzervativního Práva a spravedlnosti (PiS) v pondělí složila přísahu do rukou prezidenta Andrzeje Dudy. Očekává se ale, že tento kabinet v prosinci skončí, protože podle všeho nezíská podporu v Sejmu, dolní komoře parlamentu, kde PiS je sice nejsilnější stranou, po říjnových volbách ale přišlo o většinu. Varšava 18:17 27. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Z prominentních zástupců PiS není ve vládě kromě Morawieckého a dosavadního ministra obrany Mariusze Blaszczaka nikdo | Foto: Kacper Pempel | Zdroj: Reuters

Morawiecki, který je polským premiérem od prosince 2017, má nyní dva týdny na to, aby v Sejmu vystoupil s programovým prohlášením svého kabinetu a požádal o důvěru.

Neobjevil se v něm například Zbigniew Ziobro, který jako ministr spravedlnosti a generální prokurátor byl tváří kontroverzních justičních reforem z posledních osmi let, kvůli nimž je Varšava ve sporu s Evropskou komisí.

V 16:30 složí premiér M. Morawiecki a noví ministři přísahu. Co o kabinetu Sjednocené pravice (PiS) víme?



Má to být politicko-úřednická vláda nových tváří.

Má mít 20 členů. Ta v demisi jich má 27.

10 ministerstev obsadí ženy.

Ze staré vlády zůstávají 3 lidé (+Morawiecki) ⬇️ — Kateřina Havlíková (@KateinaHavlkov4) November 27, 2023

Z prominentních zástupců PiS není ve vládě kromě Morawieckého a dosavadního ministra obrany Mariusze Blaszczaka nikdo. Podle některých komentátorů si významní představitelé strany nechtěli kazit renomé členstvím ve vládě, která je určena k brzkému zániku.

V novém kabinetu je více než polovina žen. „To je opravdu hezké gesto PiS vůči ženám, že až v dvoutýdenní vládě beznaděje se našlo místo na jejich větší zastoupení,“ poznamenal ironicky novinář televize TVN24 Konrad Piasecki.

‚Na dálkové ovládání‘

Předseda PiS Jaroslaw Kaczyński v pondělí v rozhovoru s polskou tiskovou agenturou PAP přiznal, že podobu vlády expertů a politiků vymyslel on.

„Kaczyński to vymyslel, Morawiecki to provede. Člověk na dálkové ovládání bude vždy fungovat na dálkové ovládání. Je to ostuda pro funkci premiéra,“ napsal na sociální síti X Tomasz Trela, poslanec z opoziční Nové levice.

Vzhledem k tomu, že vláda kvůli rozložení sil v parlamentu důvěru nejspíše nezíská, považuje opozice celý povolební vývoj za snahu PiS zůstat u moci co nejdéle a využít tento čas například k obsazování státních institucí svými lidmi.

Pokud Morawieckého vláda důvěru v Sejmu nezíská, je na poslancích, aby oni nominovali kandidáta na premiéra. Tím podle všeho bude Donald Tusk, polský premiér z let 2007 až 2014, který se následně stal předsedou Evropské rady.

Povede vládu tvořenou třemi proevropskými stranami: jeho Občanskou koalicí, středovou Třetí cestou a Novou levicí.

Kaczyński wymyślił, Morawiecki zrealizuje. Człowiek na pilota będzie zawsze działał na pilota. Wstyd dla funkcji prezesa Rady Ministrów. — Tomasz Trela (@poselTTrela) November 27, 2023