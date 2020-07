Skutečným vládcem Polska je Kaczyński, potřebuje jen prezidenta Propisku, říká diplomat Janyška

Skutečným vládcem Polska je Jarosław Kaczyński, říká v rozhovoru pro Český rozhlas Plus bývalý český velvyslanec ve Varšavě Petr Janyška. A podle něj potřebuje od staronového prezidenta Andrzeje Dudy podpisy pod zákony. Duda vyhrál prezidentské volby, ve ktěrých získal 51,21 procenta hlasů. Porazil tak Rafała Trzaskowského z Občanské platformy. Interview Plus Praha/Varšava 15:12 13. července 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Polské prezidentské volby vyhrál Andrzej Duda | Foto: Czarek Sokolowski | Zdroj: ČTK/AP

„Mám pocit, že tyto volby nebyly o těchto dvou kandidátech, ale o třetím muži v pozadí – a tím je Jarosław Kaczyński, předseda vládní strany PiS. Byly o tom, jestli bude pokračovat kurz, který nastolil před pěti lety,“ míní bývalý český velvyslanec ve Varšavě Petr Janyška.

Kaczyński prý rozhoduje o všem, co se v Polsku děje: „Je tím skutečným vládcem země. On rozhoduje o tom, kdo bude a nebude ve vládě, kdo bude ředitelem televize nebo rozhlasu. On rozhoduje o jmenování šéfů státních a polostátních podniků. Ale nemá žádnou ústavní funkci, a tedy ani žádnou odpovědnost,“ podotýká diplomat.

Janyška se domnívá, že v případě vítězství Trzaskowského by se Kaczyńskému zhroutila jeho strategie, protože by neměl sílu přehlasovat prezidentova veta. Dudu potřebuje k tomu, aby – stejně jako dosud – podepisoval jím prosazované zákony.

„Mezi lidmi se mu říká propiska, protože Kaczyńskému podepisoval všechny zákony. Ty se v Polsku často přijímají ze dne na den bez rozpravy nebo meziresortního řízeno. Někdy se také schvalují ve 3 hodiny ráno, to je taková Kaczyńského metoda,“ dodává s tím, že podle mínění některých ústavních právníků Duda podepsal i neústavní zákony, za což by v budoucnu mohl být i souzen.

Polák srdcem i duší?

Uplynulých pět let Kaczyńského vlády podle Janyšky rozdělilo Polsko – a propast se stále prohlubuje:

„Z českých médií mám dojem, že obě strany dělají víceméně to samé. To tak není. Tábor PiS prohlubuje tu propast a vytváří dojem, že je jen jeden model dobrého Poláka a polských hodnot – těmi myslí něco velmi konzervativního a katolického,“ vysvětluje.

Ten, kdo se do tohoto modelu nevejde, je prý pak označován za nepřítele, škůdce nebo zrádce. „Kaczyński o Trzaskowském v kampani řekl, že nemá polské srdce a polskou duši. Nevím, co si pod tím představit, ale tyto argumenty hodně fungovaly,“ doplňuje Janyška.

Kaczyńskému přiznává, že je velmi dobrým stratégem, který žije jen politikou: „Žije sám, nikdy neměl manželku, partnerku ani partnera, nezná jazyky, do ciziny nejezdí a jeho život se odehrává mezi jeho bydlištěm a sídlem vládní strany,“ popisuje.

Někdejší polský premiér z let 2006 až 2007 prý zneužívá frustrace lidí, kterým se v uplynulých 30 letech nevedlo příliš dobře. „Dudu volili lidé s velmi nízkým vzděláním, starší lidé a obyvatelé vesnic a menších měst. A především pak východ Polska. Trzaskowského volila větší města a vzdělaní lidé, kteří se nebojí moderního života a Evropy,“ uzavírá Janyška.

Jak se za posledních 30 let proměnilo Polsko? Poslechněte si celé Interview Plus ze záznamu.