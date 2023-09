Patriotské školní výlety nebo liberalizace práva na potrat. Polské strany představily své volební programy

Nejsilnější polská politická strana Právo a spravedlnost představila svůj volební program. Stejně tak druhé nejsilnější uskupení Občanská koalice. Právě mezi těmito subjekty bude 15. října volebním boj v sousedním Polsku největší. Od stálého zpravodaje Varšava 22:27 11. září 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Politická strana Právo a spravedlnost i druhé nejsilnější uskupení Občanská koalice se utkají ve volbách do Sejmu 15. října | Foto: Sławomir Kamiński | Zdroj: Reuters

Svůj volební program představila strana Právo a spravedlnost na programové konferenci v Końskie ve Svatokřížském vojvodství. Právě z tohoto vojvodství startuje jako jednička na kandidátce Jaroslaw Kaczynski a vojvodství je tradičně velmi silnou základnou Práva a spravedlnosti.

Na konferenci Kaczynski vyjmenoval nejprve to, co polská vláda už zavedla. Zmínil například program podpory porodnosti, bezplatné státní dálnice, bezplatné léky pro lidi nad 65 let i pro lidi pod 18 let, tedy pro děti a mladistvé.

Nízké mzdy, ztráta prestiže i nedostatek motivace. Polsko přichází o učitele, chybí jich desítky tisíc Číst článek

Dále pokračoval tím, co chce Právo a spravedlnost zařídit v dalších letech. Přitom nepočítal se čtyřmi lety, tedy klasickým volebním obdobím, ale s osmi lety, tedy s dvěma dalšími mandáty.

Strana chce také zrekonstruovat panelové domy, například v nich postavit výtahy. Chce zlepšit jídlo pro pacienty v nemocnicích. Chce, aby obchody nabízely dvě třetiny sortimentu polského původu.

Další by na programu měly podle něj být patriotické školní výlety. Strana chce ale také zavést třeba starobní důchody pro ženy po 38 letech v práci, tedy po 38 letech placení sociálního pojištění, pro muže po 43 letech.

Chce také energetickou transformaci, ovšem při zachování uhlí, protože uhlí strana považuje za prostředek energetické bezpečnosti státu. Také plánuje navýšení rozpočtu zdravotnictví nebo digitalizaci Polska s tím, že strana bude v každém případě bránit zachování hotovosti, protože to je podle ní něco nezávislého.

Občanská koalice

Svůj program představila v sobotu i Občanská koalice, a to na jihu Polska v Tarnově. Koalice chce zvýšit nezdanitelnou částku příjmů a snížit daňovou zátěž pro seniory i nízkopříjmové osoby. Také chce právo na lékařskou péči pro ženy v době těhotenství a bezplatné prenatální testy.

Zásadním rozdílem od politiky současné polské vlády je třeba i slib Občanské koalice liberalizovat právo na přerušení těhotenství, které je v současnosti v Polsku nejpřísnější v rámci Evropské unie. Chce také zpřístupnit nouzovou antikoncepci.

‚Slovo potrat v nich vyvolá amok.‘ Polská policie podle médií ponižuje ženy podezřelé z prodělání interrupce Číst článek

Slibuje i zvýšení platů učitelů, za které polští pedagogové protestovali prvního září před budovou ministerstva školství. Koalice také žádá depolitizaci veřejnoprávních médií a přidělení dvou miliard zlotých z rozpočtu televize TVP na léčbu rakoviny.

Právě televize TVP byla dříve veřejnoprávním médiem, ale v současnosti je její vedení obsazené lidmi svázanými s vládní stranou. Její obsah je ve svém celku velmi provládní pro stranický.

Strana také slibuje, že by v případě svého vítězství ve volbách prosazovala zavedení partnerství pro sexuální menšiny, trestání projevů nenávisti, ale třeba také uznání slezštiny jako regionálního jazyka.

Programy dalších stran

Svůj program představily i jiné, menší politické strany. Třeba krajně pravicová Konfederace představila svůj program už v květnu a dal by se shrnout něco jako žádné daně nebo nízké daně, gril, auto a trávník do každé rodiny. Jde o program zaměřený na mladé muže.

Koalice Třetí cesta představila svůj program také v sobotu a prosazuje v něm například investici do obrany podle pravidla padesát na padesát, tedy že polovina vojenského materiálu by byla polské produkce. Chce také podporovat rodiny s více dětmi.