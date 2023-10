Kaczyński je v Polsku nepopulární. Opozice má po letech šanci odstavit ho od moci, říká analytik

Polsko čeká souboj dvou bývalých premiérů. V nedělních volbách proti sobě nastoupí vládní konzervativci Jaroslawa Kaczyńského a opozice vedená Donaldem Tuskem. „Opozice volby označuje za nejdůležitější od pádu komunismu. Je to proto, že po osmi letech má reálně šanci odstavit Právo a spravedlnost (PiS) od moci. Nemyslím si ale, že to tak vnímá většina polské společnosti,“ uvádí analytik z Asociace pro mezinárodní otázky Michal Lebduška. Interview Plus Varšava 17:22 11. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jarosław Kaczyński během kampaně | Foto: Grzegorz Celejewski/Agencja Wybo | Zdroj: Reuters

V průzkumech je PiS na prvním místě, opoziční Občanská koalice ale náskok stahuje a obě uskupení se liší jen o několik procent. Průzkumy prý provádějí renomované agentury, a to nejen pro státní média.

„PiS ovládlo veřejnoprávní média a skrze státní firmu PKN Orlen také síť regionálních deníků. Vedle toho existuje i síť soukromých provládních médií, zároveň ale v zemi stále jsou silná nezávislá média, která jsou sledovanější než ta provládní,“ popisuje Lebduška.

„Kaczyński od roku 2015 volí taktiku, že zůstává v pozadí a místo sebe do funkce premiéra nominuje někoho jiného, i když všichni vědí, že reálně vládne Polsku on. Strana tak získává výrazně víc voličů, protože on sám je velmi nepopulární, má silně negativní rating,“ upozorňuje expert.

Prezidentské veto

Pokud by volby vyhrála opozice, může mít problém s prezidentem Andrzejem Dudou, který vzešel ze strany Právo a spravedlnost a avizoval, že sestavením vlády pověří vítěze voleb bez ohledu na koaliční potenciál. Rovněž prezidentské veto je v Polsku velmi silné, přehlasovat ho musí třípětinová většina poslanců.

Občanská koalice chce po volbách spolupracovat s Levicí a koalicí Třetí cesta. Poslední stranou, která se pravděpodobně dostane do Sejmu, je krajně pravicová Konfederace, která se silně vymezuje vůči celému establishmentu, do kterého řadí nejen vládní PiS, ale i Tuskovu Občanskou platformu.

„Zároveň se spekuluje, že by mohla podpořit PiS, pokud by tyto dvě strany měly většinu,“ vysvětluje s tím, že Konfederace oslovuje hlavně mladé voliče a prvovoliče, kteří jsou podle průzkumů paradoxně liberálnější než voliči vládních konzervativců a láká je ekonomický program ve znamení nízkých daní a malého státu.

V zemi prý také slábne vliv katolické církve, Polsko se rychle sekularizuje a zejména mladí nechtějí mít s církví nic společného. A i když se dvě třetiny Poláků stále hlásí k víře, nejsou praktikující věřící a na názory církve příliš nedají. Opozice mimo jiné slibuje přehodnocení vztahu státu a církve a změny týkající se například jejího zdanění – tyto legislativní změny ale mohou narazit na prezidentské veto.

Podle Lebdušky tak volby rozhodne to, kolik lidí a v kterých regionech přijde volit. Očekává přitom, že účast bude nižší než při minulých volbách, kdy dosáhla rekordních 62 procent. „O víkendu jsem navštívil dvě předvolební akce s Donaldem Tuskem a Jarosławem Kaczyńským a ta opoziční vypadala energičtěji, lidé byli motivovanější. Ale těžko říct, jak to dopadne,“ uzavírá.

