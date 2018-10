Politolog o povolebním Polsku: Divná země. U vítězů pohřební nálada, u poražených euforie

Poláci ani dva dny po komunálních a regionálních volbách neznají jejich oficiální výsledky. Průběžné přitom vypadají jinak, než předpovídaly povolební odhady. „Právo a spravedlnost je dál nejsilnější stranou a má největší šance na výhru v parlamentních volbách v roce 2019,“ říká v rozhovoru pro iROZHLAS polský politolog Marek Migalski. I přes to panuje ve straně pohřební nálada a Jarosław Kaczyński brzy ukáže na viníka nepřesvědčivého výsledku. Rozhovor Varšava 16:50 23. října 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předseda strany Právo a spravedlnost Jarosław Kaczyński ve volební místnosti. | Foto: Kacper Pempel | Zdroj: Reuters

Už dva dny se na základě odhadů výsledků řeší, kdo je vítězem a kdo poraženým polských komunálních a regionálních voleb. Z exit pollů vyplývalo, že ve většině vojvodství by měla mít šanci vytvořit koalici opozice. V úterý dopoledne to ale podle průběžných výsledků vypadá už jinak.

Vypadá to, že Právo a spravedlnost (PiS) má šanci vládnout samostatně ve čtyřech až pěti vojvodstvích. Je dokonce možné, že bude samostatně vládnout i ve druhém největším vojvodství – Slezském, ve kterém žije téměř pět milionů lidí.

Marek Migalski Polský politolog, vyučuje na Slezské univerzitě a komentuje politiku v deníku Rzeczpospolita. V letech 2009-2014 byl europoslancem zvoleným za konzervativní stranu Polsko společně na kandidátce PiS. V roce 2010 kritizoval Jarosława Kaczyńského za způsob vedení strany, později byl vyloučen z europoslaneckého klubu. V roce 2014 znovu neúspěšně kandidoval do Evropského parlamentu, pak z aktivní politiky odešel.

Je možné, že samostatně bude PiS vládnout až v pěti vojvodstvích a ve dvou až třech může zkusit koalici s menšími stranami, záleží to i na individuální kalkulaci zastupitelů. Situace je ale dnes ještě nejasná, bohužel to není jako v České republice, kdy jsou čtyři hodiny po volbách známy výsledky.

Štěpení se dál prohloubilo

Vysvětlíte Čechům, jak je možné, že v roce 2018 trvá sčítání dva dny nebo i déle? Volební místnosti se uzavřely v neděli ve 21 hodin, a v úterý dopoledne jsou oficiální výsledky jen ze dvou regionů. Celá politika přitom řeší další kroky na základě exit pollů, které nemusí být přesné.

Nejde o politickou provokaci, ale o neschopnost systému. Dokonce si dovolím zavtipkovat, že je dobře, že polovina Poláků k volbám nechodí, protože kdyby všichni přišli, systém by se zhroutil.

Ve Varšavě byly hodinové fronty před volebními místnostmi už při účasti pouhých 50 procent, to jsem ještě neviděl...

Kdyby byli Poláci tak občansky zodpovědní jako v jiných zemích, systém by se sesypal, zhroutil. Ale technické detaily systému neznám, každopádně je skandální čekat na výsledky voleb dva, tři nebo možná čtyři dny.

Jak tedy číst výsledky, resp. trend v odhadech a v průběžných výsledcích?

To, co můžeme dnes říct, je, že se prohloubilo štěpení mezi velkými městy a provincií. Ve velkých městech bude vládnout opoziční Občanská koalice, v provincii a v menších městečkách na venkově konzervativci z PiS.

Fronta v jedné z varšavských volebních místností. Poláci volí jen v neděli, volební lístky dostávají ve volebních místnostech. | Foto: Maciek Jazwiecki | Zdroj: Reuters

Právo a spravedlnost je v Polsku dál nejsilnější stranou a má největší šance na výhru v parlamentních volbách v roce 2019 a prodloužení vlády. Oni jsou samozřejmě nespokojení, protože jejich očekávání byla vyšší, ale i přesto jsou vítězi voleb, a to velmi zřetelní.

Radikálové na pravici neuspěli

A situace opozice?

Nejsilnější opoziční silou dál zůstává Občanská platforma a postava jejího lídra Grzegorze Schetyny. Dost politiků přitom očekávalo jeho prohru a prohlášení, že se současný opoziční model neosvědčil a že je potřeba vymyslet něco nového. To se přitom nepotvrdilo. Dalším výsledkem je to, že Polská strana lidová (PSL) potvrdila svoji pozici, ukázali, že jsou silní v regionech.

Z druhé strany je možná zaskočením nízký výsledek levice, daleko pod očekáváními.

I přes slabý výsledek Svazu demokratické levice (SLD) se ukázalo, že je na levici hegemonem, i když to se šesti procenty zní úsměvně. Hrozba toho, že by se SLD příští rok znovu nemusela dostat do parlamentu, může znamenat, že se otevírá prostor pro vytvoření širšího subjektu na levici.

Jak jsou teď rozdané karty napravo od PiS?

Strany jako Kukiz a Korwin mají slabé výsledky, stejně tak nacionalistické Národní hnutí. To může znamenat, že nejlepší řešení pro ně bude sjednocení ve volbách do Evropského parlamentu. Takový nacionalistický, xenofobní a protievropský tábor by mohl mít šanci až na 10 procent, což by mohlo být pro PiS velký problém.

Je premiér v ohrožení?

Varšava je v těchto volbách symbol. Jak velkým šokem bylo pro stranu PiS, že její kandidát Patryk Jaki prohrál už v prvním kole, respektive že se primátorem stal už v prvním kole Rafał Trzaskowski z Občanské platformy?

To bylo největší překvapení voleb, je to výsledek velké mobilizace voličů, protože ve Varšavě byla účast na polské poměry vysoká. Ještě před dvěma měsíci přitom mluvily průzkumy jinak, přisuzovaly vítězství Patryku Jakému.

Podle odhadů nový primátor Varšavy Rafał Trzaskowski z Občanské platformy. | Foto: Kacper Pempel | Zdroj: Reuters

Lze teď čekat, že PiS změní svoji politiku, že se třeba víc otevře středovým voličům? Třeba na příkladu sporu o reformy justice s Evropskou unií?

To se dozvíme nejdřív za dva týdny, až po druhém kole voleb starostů a primátorů. Jestli to bude zmírnění rétoriky, nebo naopak její přiostření, to se dozvíme až po rozhodnutí Jarosława Kaczyńského a vyhodnocení výsledků. I přes to, že PiS volby vyhrálo a dál dominuje polské politice, nálada je tam jak v hrobě. Polsko je divná země – vítězové smutní, kdežto u poražených propukla euforie. V PiS se ale budou vyřizovat účty, podle toho, kdo bude obětí, se uvidí, jestli se otevře víc středovým voličům, nebo naopak.

Je ve hře i politický osud premiéra Mateusze Morawieckého, který byl tváří kampaně?

Je jedním z těch, kteří mohou být prohlášeni za původce úspěchu, ale zároveň i viníky prohry. To záleží na kalkulacích Jarosława Kaczyńského. On každopádně musí na někoho ukázat. Jestli to bude premiér Morawiecki, nebo ministr spravedlnosti Zbigniew Ziobro, to už záleží na jeho kalkulaci.