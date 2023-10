Nízké daně přebily popírání práv žen i nenávistné projevy. Část mladých Poláků chce volit krajní pravici

V polských volbách budou hlasovat stovky tisíc mladých lidí, kteří vyrostli v mocenském sporu Práva a spravedlnosti a Občanské platformy. Je to generace vyznačující se nenávistí k vládě posledních osmi let. Překvapivě je ale přitahuje jiné konzervativní uskupení – Konfederace. Krajně pravicová strana, velmi činná na sociálních sítích, si ale donedávna zakládala třeba na protiukrajinské rétorice, homofobii a popírání pandemie koronaviru. Od stálé zpravodajky Varšava 11:17 10. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lídr strany Konfederace Slawomir Mentzen na sjezdu strany v Katovicích | Zdroj: Profimedia

„Nízké daně, žádné rozdávání. To mě oslovuje. Já zatím nemám děti, nepobírám žádnou podporu, ale pracuju na to všechno. Takže si myslím, že v současnosti je Konfederace pro mě tou nejpřípustnější volbou. Teď máme vládu Práva a spravedlnosti a už několik let vidíme, co se děje. Neubírá se to dobrým směrem,“ vypráví Bartołomiej.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Co láká mladé Poláky na krajně pravicové Konfederaci? Poslechněte si reportáž Kateřiny Havlíkové

Je mu okolo 30 let a pracuje v telekomunikaci. Na setkání Konfederace, které strana svolala do Arény Spodek v Katovicích na poslední zářijový víkend, dorazil s kamarádem Łukaszem.

Łukasz je ještě v učení. Mladý muž v košili a černé vestičce by ale jednou rád podnikal. Láká ho gastronomie a nesouhlasí s tím, jak je současný systém nastavený pro podnikatele. „Nepřehlížejme, co se tu teď děje. Vláda nás pořád omezuje. Máme různá opatření a závazky. A Konfederace je stranou svobody,“ myslí si.

Podle něj jde straně o svobodu slova, o to, aby se každý mohl svobodně rozhodnout o svém životě a aby se každý mohl sám o sebe postarat. „Teď je to tak, že lidi, kteří chtějí něčeho dosáhnout, musí pracovat a vydělávat na lidi, kteří v životě nechtějí dosáhnout ničeho. Ambiciózní lidé jsou tím bití, protože jejich prostředky dostávají ti, které práce nebo rozvoj nezajímá,“ pokračuje.

Voliči, které nezajímá politika

Krajně pravicová Konfederace vznikla sloučením tří subjektů teprve v roce 2018. Je výsledkem spojení libertariánů z Nové naděje, jejímž lídrem je Sławomir Mentzen, nacionalistů z Národního hrnutí vedených Krzystofem Bosakem a uskupení monarchistů, globalistů a euroskeptiků KORWiN Grzegorze Brauna. Ve volbách v roce 2019 získala něco přes šest procent hlasů. Letos jí průzkumy předpovídají mnohem víc – 10 až 13 procent.

Strana láká hlavně mladé voliče od 18 do 39 let. Zvláště pak muže. Podle průzkumu společnosti IBRiS by Konfederaci odevzdalo hlas 39 procent mužů do 39 let. Strana své voliče loví na sociálních sítích. Do udělení banu (zákazu) v roce 2021 za nenávistné projevy byla velmi činná na facebooku. V současnosti je úspěšná na čínské sociální síti TikTok, kde má díky silné základně fanoušků obrovský dosah.

„Konfederace má dva druhy voličů. Jednou skupinou jsou příznivci krajní pravice. Jsou to nacionalisti, jsou to zastánci liberálního práva pro držení zbraně, odpůrci daňového systému, konzervativní katolíci… ale pak je tu druhá skupina voličů, jsou tu noví voliči, díky kterým se Konfederace stala jazýčkem na vahách těchto voleb,“ vysvětluje Kastor Kużelewski, analytik organizace Polityka Insight.

Popisuje je jako lidi, kteří ještě nemají utvořené vlastní politické názory nebo je politika ani moc nezajímá. „Nedívají se na zprávy, nedívají se na televizi. Informace čerpají z TikToku.“ K takovým lidem je podle analytika Polityky Insight možné dostat se pouze přes sociální sítě.

Realnym problemem jest to, że jako Polacy finansujemy w tej chwili emerytury dla innego narodu. To należy natychmiast wypowiedzieć! pic.twitter.com/p6B2pYxkty — Krzysztof Bosak (@krzysztofbosak) October 9, 2023

Jsou to často lidé individualističtí, které neoslovují současné nejsilnější polské strany Právo a spravedlnost a Občanská koalice. Mají ale většinou proevropské názory a zastávají i liberální přístup k přerušení těhotenství. V takovém případě ale nastává paradox. Strana je totiž tvrdě proti umělému přerušení těhotenství v jakémkoliv případě.

Přitom Polsko má v současné době jednu z nejpřísnějších potratových politik v Evropě. Od roku 2020 je možné těhotenství přerušit pouze v případě incestu a znásilnění nebo ohrožení zdraví a života matky. V praxi to tak ale často nefunguje.

Sławomir Mentzen na pódiu v Katovicích nabádal liberální voliče, aby hlasovali pro Konfederaci, přestože se nemusí shodovat se všemi vyjádřeními i idejemi straníků. „Pokud Konfederace bude mít vliv na vládu, bude realizovat nejen svůj ekonomický program, ale taky ten společenský. Pak se asi část voličů bude divit,“ poznamenává Kużelewski.

‚Hnědá‘ strana

V roce 2021 Konfederace ztratila svůj profil na facebooku kvůli projevům nenávisti. Letos prohrála soudní spor s poslankyní Levice Magdalenou Biejatovou. Ta se nemusí omlouvat za vyjádření, že je to „hnědá“ strana. Soud uznal, že strana publikovala nenávistné projevy vůči několika skupinám lidí. Xenofobní, homofobní i rasistickou stránku teď ale Konfederace spíše skrývá.

„Přesně před rokem se šéfem strany stal Slawomir Mentzen. A v tu dobu také začala strategie odsouvání nejkontroverznějších členů Konfederace na druhou kolej. Tedy těch, co sklouzávají k sexismu, rasismu, jsou proruští. Ti politici tam pořád jsou, stejně jako jejich pohledy na svět, jen je strana teď tolik neprezentuje,“ potvrzuje analytik Polityky Insight.

Občas ale unikají na veřejnost světonázor některého z kandidátů. Tak je tomu v případě kandidáta Konrada Niżnika, který dlouhodobě šíří protiukrajinské příspěvky i dezinformace z pochybných zpravodajských webů, ale věří také na židovské spiknutí a Evropskou unii označuje za „eurokolchoz“.

Radikální přístupy k některým společenským otázkám ale ve straně dál jsou. „Pro mě je vážná ideologie Konfederace, kdy podporuje tradiční rodinu proti krajnímu feminismu a lidem milionu pohlaví,“ říká mi kandidátka Konfederace Samuela Torkowská – bývalá modelka, která se veřejně vyjadřovala proti sexuálním menšinám a židům.

Před rokem se vdala a Konfederace podle ní jako jediná chrání tradice a hodnoty tradiční rodiny. „A já jako žena vyznávající tradiční hodnoty, která miluje svého manžela a chce založit rodinu, která chce děti rodit, a ne je zabíjet ve vlastním břiše, jsem celým srdcem s pravicí a jedinou skutečnou pravicí je Konfederace.“

Konfederace je také spojená s ultrakonzervativní katolickou právnickou organizací Ordo iuris, která například veřejně obhajuje úplný zákaz přerušení těhotenství a vystupuje proti LGBTQ+ komunitě. Teď by Ordo Iuris mohlo být svého člena přímo v Sejmu. Na kandidátní listině Konfederace je právnička organizace a manželka jednoho z šéfů strany, Karina Bosaková.

Frustrace mladých

Ne všichni mladí lidé ale volí hospodářskou politiku a program Konfederace. Jako například Maciej, který bude hlasovat pro opoziční koalici Třetí cesta. Podle něj program Konfederace není programem liberalizujícím trh, ale cestou do krize. „Likvidací daní z příjmu právnických a soukromých osob a daně z přidané hodnoty nezpůsobí uvolnění trhu a liberalizaci ekonomiky, ale způsobí ekonomickou katastrofu.“

Tváře voleb v Polsku. Autoritu Kaczyńského podporuje loajální Morawiecki, opoziční lídr Tusk odráží útoky Číst článek

Pro Macieje je ekonomika Polska prioritou. Dál ho ale zajímají programové body týkající se klimatu a soudnictví. „Chci ale taky odstranění církve ze škol. U Třetí cesty se mi ale taky líbí akcent na posílení samospráv.“ Současná vláda totiž moc ostatních osm let centralizovala.

O kus dál stojí s kamarády Julia. Podle ní Právo a spravedlnost vládne už moc dlouho. Volby by podle nich měly změnit přístup k základním právům žen, ale nejen. „Musí se změnit přístup k právům. Rovná práva si nezaslouží jen heterosexuálové, měli by je mít všichni. Se současnou vládou to ale nikdy nedokážeme.“

Podle zprávy Debutants 23 je 8 z 10 mladých lidí frustrovaných současnou politikou. V hlavních stranách nemají nikoho, kdo by mluvil jejich hlasem. Svůj hlas tak nejčastěji zamýšlejí dát Třetí cestě, Konfederaci nebo Levici. Mnozí ale zvažují i úplný bojkot voleb. Podle průzkumu zadaného Ebertovou nadací přitom od roku 2021 rostl podíl mladých voličů u volebních uren.

Politického chování mladých se ale týká také loňský prosincový průzkum. Společnost Ipsos v něm naměřila nízký index důvěry v polský stranický systém mezi mladými lidmi. K volbám podle šetření chodí spíš z nutnosti než z přesvědčení. Mnohem častěji se ale účastní demonstrací a jiných druhů happeningů.

V době, kdy má vládnoucí strana nástroje pro marginalizaci a potlačování opozičního hlasu ve veřejném prostoru, posiluje takzvaná pouliční opozice. Její novou generaci v Polsku tvoří právě současní mladí voliči.