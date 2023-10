Po volbách můžou v Polsku zdražit paliva i potraviny. ‚Pořád to bude levnější než v Česku,‘ věří nakupující

Polsko v neděli čekají parlamentní volby. Změnit se po nich může nejen složení Sejmu a Senátu, ale třeba i ceny paliv nebo potravin. Upozorňují na to někteří politologové, podle kterých současné daňové úlevy zatěžují státní rozpočet. Češi ale při nákupech politickou situaci v Polsku mnohdy neřeší, řada z nich o víkendových volbách vůbec neví. Varšava 13:10 12. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lidé v Polsku si o víkendu zvolí nové poslance (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Projíždím hraničním přechodem v Náchodě – Bělovsi a mířím do několik kilometrů vzdáleného lázeňského městečka Kudova-Zdroj. Několik obchodních domů a tržnice jsou oblíbeným nákupním cílem mnoha Čechů.

Cestu lemují billboardy politiků jednotlivých stran, předvolební letáky jsou i vedle česky psaných cedulí upozorňujících na prodej cigaret nebo zmiňovanou tržnici. Řada Čechů se ale při zmínce o polských volbách tváří překvapeně.

„Nevnímám to, že budou,“ říká pro Radiožurnál před jedním z obchodů Miluše.

Stejně je na tom i Jaroslava, která do Polska přijela s manželem z Hradce Králové: „To je mimo nás, politika. Jezdíme sem jednou za čas - pro benzin, pro masíčko.“

Do zásoby Jaroslava nenakupuje. Potraviny prý nechce syslit. Ve vozíku má několik balíčků masa, část je pro dceru. „Ona to ještě neví,“ směje se.

O polských volbách nic neví ani další Jaroslava. Zájezdovým autobusem přijela z víc než dvě stě kilometrů vzdálených Teplic, chce jen levně nakoupit. „U nás je to drahé, tak jsme přijeli sem,“ vysvětluje.

Nic pro slabé povahy

Nakupování v příhraničí přitom často není nic pro slabé povahy. Mezi stánky na tržnici nebo regály v obchodech je plno lidí, prodavačky nestíhají doplňovat zboží.

Živo je v posledních týdnech i na polských čerpacích stanicích. Naftu i benzin je tady možné natankovat za méně než šest zlotých, tedy v přepočtu něco přes 32 korun. Pokud tedy nejsou zásobníky benzinek prázdné. I to se v posledních dnech stává.

Honza měl štěstí. Do Polska jel pro naftu přes třicet kilometrů. Ušetřil prý minimálně tři sta korun. „Kvůli práci a dojíždění. Abychom to měli trochu levnější a ekonomičtější,“ vysvětluje důvody, proč přijel.

Právě on patří mezi Čechy, kteří o polských parlamentních volbách ví. Na nákupy prý bude jezdit i po případném zdražení. „Určitě je možné, že to po parlamentních volbách zdraží, ale myslím, že to tady bude pořád levnější,“ dodává.

Celní kontroly

Dovoz zboží z Polska má ale svá pravidla. Třeba právě nafty nebo benzinu mohou lidé kromě toho, co mají v nádrži, dovézt navíc jen 20 litrů.

„Od začátku roku hradecká skupina mobilního dohledu celníku zkontrolovala více než 3500 vozidel,“ vypočítává mluvčí celního úřadu pro Královéhradecký kraj Jitka Fajstavrová.

Nejčastěji se její kolegové stále setkávají s nelegálním dovozem cigaret. Jen v několika posledních týdnech jich zajistili přes 30 tisíc kusů. „Únik na spotřební dani jsme vyčíslili na částku téměř 110 tisíc korun.“

Povolených je v rámci EU dovážet 800 kusů cigaret a kilogram tabáku. Pozor by si nakupující měli dávat i na limity při dovozu alkoholu. Třeba u lihovin je to deset litrů.