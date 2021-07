Opoziční koalice polského expremiéra Tuska nabírá na popularitě, v průzkumu získala přes 26 procent

Polské opoziční uskupení Občanská koalice (KO), jejímž lídrem se nedávno stal někdejší premiér Donald Tusk, zaznamenalo za poslední měsíc výrazný nárůst popularity a snížilo náskok vládní konzervativní strany Právo a spravedlnost (PiS). Podle nejnovějšího průzkumu veřejného mínění společnosti IBRiS pro server Onet.pl vzrostla podpora pro centristickou koalici za měsíc o 10 procentních bodů. Varšava 12:45 27. července 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předseda Občanské koalice (KO) a bývalý polský premiér Donald Tusk | Foto: Christian Hartmann | Zdroj: Reuters

V čele zůstává stále Právo a spravedlnost, jehož podpora je s 33,6 procenta podobná jako před čtyřmi týdny. Na druhé místo se dostala Občanská koalice, kterou by volilo 26,2 procenta dotázaných, získala tedy o deset procentních bodů víc oproti předchozímu průzkumu.

Naopak největší propad zaznamenalo další centristické uskupení, dosud druhé Polsko 2050, které vytvořil televizní moderátor Szymon Holownia. Podpora mu klesla o sedm bodů a volilo by ho nyní 10,9 procenta respondentů.

Levici podporuje 7,1 procenta účastníků průzkumu a krajně pravicovou Konfederaci 5,4 procenta dotázaných (o 3,9 bodu méně než v minulém průzkumu).

Do Sejmu by se dostala ještě koalice vedená Polskou lidovou stranou (PSL), která reprezentuje ve sněmovně rolníky a venkov. Tu by volilo pět procent lidí. Přes 11 procent Poláků není rozhodnuto, komu by dalo svůj hlas.

Do polské politiky se nedávno vrátil Donald Tusk, jenž je považován za hlavního protivníka šéfa PiS Jaroslawa Kaczyńského. Bývalý polský premiér a později také šéf Evropské rady se na začátku července postavil do čela Občanské platformy (PO), která je součástí Občanské koalice.

Současný předseda Evropské lidové strany (EPP) je už delší dobu vnímán jako možný zachránce Občanské platformy, jejíž obliba u voličů klesala.