Tváře voleb v Polsku. Autoritu Kaczyńského podporuje loajální Morawiecki, opoziční lídr Tusk odráží útoky

Polsko odpočítává posledních pár dní do voleb. Zda bude pokračovat vláda Práva a spravedlnosti nebo moc převezme opozice, se rozhodne už v neděli. Vrcholí kampaň, která volby vykreslovala apokalyptickým způsobem a byla plná osobních útoků. Hlavním hybatelem dění se opět stal „náčelník“ PiS Jarosław Kaczyński. Za primární cíl útoků si vybral veterána evropské politiky a současného lídra opozice Donalda Tuska. Varšava 6:26 9. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Duo Práva a spravedlnosti vs. opoziční lídr | Zdroj: Reuters

Předvolebním průzkumům vévodí Právo a spravedlnost. Strana, která stojí osm let v čele Polska, chce vládnout dál. Jejím reálným lídrem je bývalý premiér Jarosław Kaczyński, přestože nyní nestojí v čele kabinetu.

„Je tím, koho všichni uznávají jako autoritu. Nikdo jiný takový ve straně není,“ upozorňuje pro iROZHLAS.cz na specifika šéfa PiS odborník Vít Dostál z Asociace pro mezinárodní otázky (AMO).

Kaczyński označil svého hlavního rivala Tuska za čiré zlo. ‚Král je nahý,‘ reaguje opozice Číst článek

Odborník zároveň upozorňuje, že konzervativní strana není jednotná, najdou se v ní různá křídla a frakce, které mezi sebou válčí, jejich rozpory se dají vnímat jako součást generačního boje.

Vykonavatel Morawiecki

Jednu z částí PiS reprezentuje skupina kolem současného premiéra Mateusze Morawieckého. „Jsou to ti v hezkých oblecích, kteří přišli z finančního sektoru a mají úplně jinou zkušenost a jiný pohled na věci, než jak je tomu u politiků z devadesátých let,“ popisuje Dostál.

Morawieckého role je vykonávat funkci premiéra. Tak to s ním zamýšlel šéf PiS a on tak koná dle jeho vůle. Kaczyński mu důvěřuje. Tento způsob vládnutí jim v PiS funguje, a proto strana vyrazila do voleb s totožným aspirantem na premiéra.

Polský premiér Mateusz Morawiecki | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: Český rozhlas

„Morawiecki by se mohl stát nejdéle sloužícím premiérem Polska a překonat v tomto rekordu Donalda Tuska,“ připomíná Dostál. Což ve světle soupeření současné vlády a opozice to nese ještě podstatnější vzkaz.

Pokud jde o PiS, dá se v rámci heterogennosti strany očekávat, že po volbách nastane boj o moc. Jednotlivé skupinky se budou prát o přízeň letitého předsedy Kaczyńského, který avizoval odchod do politického důchodu.

Právě z různorodosti ale PiS čerpá svůj voličský potenciál. Díky této „alchymii“ umí jednotlivé složky strany namíchat přesně to, co po ní lidé požadují, a dokáže se přizpůsobit i regionálním specifikům.

Možní partneři z Konfederace

Právo a spravedlnost má namířeno ke třetímu vítězství v řadě, pravděpodobně si ale oproti minulým volbám pohorší. Například v posledním průzkumu společnosti Kantar je ve vedení s 36 procenty. To ale na většinu nestačí, pokud bude chtít ve vládě pokračovat, musí najít spojence, kterým by mohla být Konfederace.

Poland, Kantar poll:



PiS-ECR: 36% (-4)

KO-EPP|RE|G/EFA: 32% (-1)

Lewica-S&D: 11% (+5)

TD PL2050/PSL-RE|EPP: 9%

Kon~NI: 8% (-2)

BS-*: 2% (n.a.)



+/- vs. 5-6 September 2023



Fieldwork: 2-4 October 2023

Sample size: 1,500



➤ https://t.co/TMumh6CCxH pic.twitter.com/OYO1zMrVfm — Europe Elects (@EuropeElects) October 4, 2023

Znalec polských poměrů Dostál o Konfederaci mluví jako o slepenci tří hlavních proudů. Ty tvoří z jedné strany libertariáni vyznačující se hodnotovým konzervatismem, dále Národní hnutí organizující pochody na 11. listopadu Varšavou a vyznávající konzervativní nacionalismus a do třetice jsou v Konfederaci monarchisté, kteří se pohybují na hranici ultranacionalismu a netají se prvky antisemitismu.

V Polsku posiluje krajní pravice. Její šéf před volbami slibuje ‚pivo na ex, zrušení daní a levičáků‘ Číst článek

„Je to takový konglomerát, se kterým je otázka, zda by se Právo a spravedlnost pustila do otevřené koalice. Nebo by si byli ochotni vyzobnout pouze jednu část, nakupovali si jednotlivé poslance, případně zda si neřeknou, že jim to za to skutečně nestojí,“ uvažuje analytik z AMO.

‚Anti-Tusk‘

Vyzývatel představitelů současného kabinetu a největším rivalem Práva a spravedlnosti je Občanská platforma. Jedná se sice o koalici, na rozdíl od PiS je její vedení ale mnohem víc centralizováno. V čele stojí Donald Tusk.

Expremiér a někdejší předseda Evropské rady se stal jasným terčem pro představitele druhého tábora. O Tuskovi mluví PiS jako o politikovi poddajném Rusku či Německu, tedy zemím, ke kterým Poláci nemají zrovna kladný přístup.

V kampani připomínali údajné spojenectví s Vladimirem Putinem a Angelou Merkelovou. Kritika míří na dobu, kdy Tusk stál v čele Evropské rady, ale zároveň se nevymezuje vůči EU jako takové.

Ludzie odpowiedzialni za

wojnę na Ukrainie



Putin prezydent Rosii

Tusk przewodniczący EPL

Merkel kanclerz Niemiec



V kolumna Unii Europejskiej pic.twitter.com/AviEcwFtyB — Mirosław Ciszewski🇵🇱 (@MirCisz2015) June 24, 2023

„Hlavním advokátem paktu Merkelová-Putin byl Donald Tusk,“ hlásal na setkání minulý měsíc současný polský premiér Morawiecki. „Nesmíme zapomenout na to, že v Polsku nikdo neudělal pro Rusko a Německo víc za posledních 15 let než on,“ poukazoval na Tuskovo přičinění.

Prezentace voleb: apokalypsa

Občanská platforma je Právem a spravedlností prezentována jako hrozba pro suverenitu Polska, které v regionu střední Evropy působí jako jakýsi ostrov stability.

Dostál pro iROZHLAS.cz parafrázuje jejich sdělení jako: „Na východě je Rusko, které chce všechny vyvraždit. Na západě jsou ty děsivé liberální hodnoty, LGBT, tzv. zelené šílenství, vegetariáni a cyklisti.“

Proti tomuto výkladu ale stojí příběh, který vypráví Občanská platforma. V jejím pojetí je to totiž vláda PiS, kdo je zdrojem špatností, mluví o ní jako o „jedu“.

Lídr opoziční strany Občanská platforma Donald Tusk | Foto: Kacper Pempel | Zdroj: Reuters

Tuskovo srdce přitom bije pro Polsko, jak tvrdí. Odkazuje se tak na symbol, který provází opoziční kampaň. Svět, za kterým stojí stvořitel Kaczyński, z jeho pohledu sahá na svobody Poláků, bere ženám jejich práva a ohrožuje polskou příslušnost k Západu.

Houby, migranti a vojáci. Polskem hýbou předvolební témata i opakování souboje Tuska s Kaczyńskim Číst článek

„Každý den, každý měsíc, kdy jsou u moci, se zvyšuje riziko pro naši bezpečnost,“ říkal o PiS během kampaně Tusk. Občanská platforma naproti tomu prezentuje Západ jako záruku svobody a budoucí prosperity.

Veterán evropské politiky se opírá o letité zkušenosti nejen z Polska, ale také unijních struktur. Otevřeně přitom v předvolebním období mluví o „poslední šanci“, kterou jeho země má, aby zvrátila směr udávaný dosavadní vládou.

„Bude to klíčové pro budoucnost Polska, pro budoucnost našich dětí a vnuků,“ hřímal za potlesku publika na jednom ze setkání.

Šestašedesátiletý Tusk se před několika lety vrátil do polské politiky, aby vdechl život své skomírající Občanské platformě. Jeho deklarovaným cíle je zvrátil reformy, které zavádí PiS v oblasti lidských práv a spravedlnosti.

Roztříštěná levice

Jenže podpora, kterou největšímu uskupení opozice ukázaly naposledy minulý víkend davy ve Varšavě, nebude stačit na získání většiny v polském parlamentu. Vláda Občanské platformy bude záviset nejen na jejím samotném výsledku, ale také na tom, jak se umístí další opoziční strany.

Podle predikcí by se do Sejmu mohly dostat ještě dvě levicové strany. Volební zisky Lewice i koalice Třetí cesta se pohybují mezi osmi a deseti procenty. A pokud by chtěla Občanská platforma sestavovat příští kabinet, bude se s oběma muset domluvit.

„Dokázaly by spolu vládnout. Samozřejmě by to byla koaliční vláda po nějaké euforii, že porazili kaczyńsmus. Ale pak by začal boj i mezi nimi,“ myslí si Dostál.

🇵🇱#Poland, parliamentary election poll:



Seat projection:



⏬ZP (PiS): 188 (-47)

⏫KO: 157 (+23)

⏬Lewica: 46 (-3)

⏫PL2050-PSL: 41 (+11)

⏫Konf: 27 (+16)

...



Majority: 231



(+/- Last election)



Kantar, 04/10/23 pic.twitter.com/M4u4nHpXHZ — World Elects (@ElectsWorld) October 4, 2023

Predikce ale neukazují ani u jednoho z možných spojení přesvědčivou většinu. Když nastane patová situace a ani jedna koalice nesloží vládu, budou následovat další volby. Předčasné hlasování by se mohlo uskutečnit znovu v zimě nebo na začátku jara.

I s touto možností se v Polsku počítá. „Je veřejným tajemstvím, že si (strany) schovávají peníze na další kampaň a další volby,“ uzavírá Dostál.