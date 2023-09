‚Model středověkého rytíře v autě.‘ Polské parlemantní volby opakují duel odvěkých rivalů

V Polsku bují kampaň, která odráží silnou polarizaci. Jak upozorňují odborníci, rozdělení se neprojevuje pouze v názorových skupinách, ale i v rámci rodin. Zemi už osm let vede konzervativní strana Právo a spravedlnost (PiS). A průzkumy jí znovu pasují na první místo, i když ztrácí voliče. Polská společnost už totiž neslyší na prvoplánové výkřiky, je mnohem modernější, než by si PiS chtěla připustit, upozorňují oslovení experti. Analýza Varšava 6:00 2. září 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Duel odvěkých rivalů: Jarosława Kaczyńského a Donalda Tuska | Zdroj: Koláž iROZHLAS

Hlavní souboj se v polovině října pravděpodobně odehraje mezi konzervativní stranou Právo a spravedlnost (PiS), její osmiletou vládu by ráda narušila liberální Občanská platforma. Volby navíc zopakují střet dvou rivalů - Jarosława Kaczyńského a Donalda Tuska.

Jedná se o duel bývalých polských premiérů. Předseda PiS Kaczyński by rád dovedl stranu ke třetímu vítězství v řadě, hlavně by ale potřeboval uhájit většinu v Sejmu, tedy polském parlamentu. Někdejší předseda Evropské rady a nyní šéf opozice Tusk by rád zvrátil kurz, který současný kabinet udává společnosti.

Who's ahead in the polls in Poland?



Our current poll of polls:

PiS: 37% (-7)

KO: 31% (+4)

Konf: 11% (+4)

P2050+KP: 10%

Lewica: 8% (-4)

Kukiz'15: 1%



+/- vs. 2019 result pic.twitter.com/mlLscdyRLd — POLITICO Poll of Polls (@pollofpolls_EU) August 22, 2023

S patnáctiprocentní podporou se také ozývá třetí strana Konfederace. Mezi matadory se vkrádá spolupředseda strany Sławomir Mentzen. Šestatřicetiletý politik loví v konzervativních vodách, svou politikou reprezentuje názory krajní pravice. Je zásadně proti uznávání práv gayům a lesbám, upozorňuje na systémové chyby. Dělá to skrze krátká ironická videa.

Na tiktoku má Mentzen 781 tisíc sledujících, na facebooku 479 tisíc a na instagramu 337 tisíc. Dobře si vede zejména u mladých voličů mužského pohlaví. U těch, kteří chtějí volit pravici, má Konfederace náskok před PiS.

„Můj plán pro budoucnost: pivo na ex, zrušení daní, sociálních dávek, inflace, levičáků,“ tvrdí politik, který by se chtěl stát ministrem financí. Jeho strana by mohla po volbách sehrát zásadní roli a spolurozhodovat o tom, kdo bude v Polsku vládnout.

Neporozumění společnosti

Polská společnost bohatne, mění se její pohled na svět, a přestože je to země silně katolická, rychle se sekularizuje. Což se projevuje na otázkách, které mezi lidmi rezonují.

„Jsou to dlouhodobé trendy, které podle mě povedou k tomu, že voličská skupina PiS neporoste, ale spíš se bude zmenšovat. Jestli se zmenší natolik ještě před těmito volbami, že by to PiS prohrála, to nevím,“ váhá Andrzej Rychard, ředitel Institutu filozofie a sociologie Polské akademie věd (IFISPAN).

Lídr opoziční strany Občanská platforma Donald Tusk | Foto: Kacper Pempel | Zdroj: Reuters

Upozorňuje ale, že důvody, které by Poláky mohly odradit od podpory PiS, jsou občanům vzdálené. Nedotýkají se totiž jejich každodenního života bezprostředně. „Poláci jsou individualisté. To, že vláda centralizuje různé stupně organizace státu, to pro ně nehraje takovou roli,“ doplňuje.

Program skládá PiS se značným ideologickým nátiskem. Rychard z Polské akademie věd upozorňuje: „Je celistvý od ideologie, přes instituce až po uvádění vlády v praxi.“ Představuje si ho jako „model středověkého rytíře v autě“.

PiS by totiž rád z Polska vytvořil moderní západní zemi z pohledu ekonomiky a techniky, ale bez přejímání „západních“ liberálních hodnot, „zvrácené ideologie“ nebo otázek genderové rozmanitosti.

Protipotratová politika

Polský stát se skrze prodloužené prsty současné vlády dotýká občanských práv a svobod. Což se projevuje nejen v odlivu voličů, ale také v protestech, které se proti takovým rozhodnutím pořádají. Evidentní je to třeba v otázce potratů.

PiS provedl poměrně značné zásahy v potratové politice. Od roku 2021 prakticky není možné v Polsku legálně provést umělé přerušení těhotenství. Aktivisté, lékaři a dobrovolníci během demonstrací drželi velká parte žen, které kvůli neprovedení zákroku v posledních letech zemřely – Dorota, Izabela, Agnieszka, Justyna a další.

Protest proti potratové politice v Polsku | Foto: Kacper Pempel | Zdroj: Reuters

Teoreticky je možné zákrok podstoupit pouze po znásilnění, incestu nebo v případě ohrožení zdraví a života ženy. Prakticky lékaři ale často nechtějí provést zákrok ani v takových případech. Také proto, že jim za to hrozí například trest v podobě ztráty praxe.

Osmiletá nadvláda

Převaha vládní PiS, která je v čele Polska posledních osm let, se postupně snižuje. Přesto nadále vede průzkumy veřejného mínění.

„Podpora PiS je stále vysoká. Vychází z toho, že existují obavy o polské hospodářství. Například, že v zimě nebude uhlí, že inflace zruinuje peněženky Poláků. Ty hrozby vyvstaly, ale černý scénář nenastal. Z toho PiS čerpá svou sílu,“ vysvětluje odborník Rychard. Současná vládní strana podle něj tímto způsobem nabízí běžným obyvatelům pocit stability a bezpečí.

„Váha těchto hodnot vzrostla v posledních letech. Nacházíme se v čase nestability, covid-19, agrese Ruska na Ukrajině, která se odehrává u našich hranic. Lidi to vidí a bojí se chaosu,“ uvádí akademik.

„Sbírání hub je součástí naší svobody a my si je nenecháme vzít!“ hřímal předseda vládní PiS Jarosław Kaczyński | Foto: Andrzej Iwanczuk | Zdroj: Reuters

To se odráží v silně polarizované společnosti, rozpory prostupují i do rodin. „Dospěla generace, která vyrostla v systému vytvořeném PiS, ale zároveň je k aktuálnímu stavu kritická,“ poznamenává Magdalena Lemańczyková z Institutu studií politiky Polské akademie věd.

„Dochází k tomu, že v jedné rodině máme krajně odlišné politické názory, což samozřejmě nemá dobrý vliv na nálady ve společnosti i rodině,“ vysvětluje Lemańczyková.

Polské referendum Celostátní referendum proběhne 15. října, ve stejný den jako parlamentní volby.

Poláci budou mimo jiné odpovídat na otázky, které se týkají: migrace, hraniční politiky s Běloruskem nebo věkové hranice pro odchod do důchodu.



Špatné stereotypy

Polsko se posouvá do horké fáze kampaně. Volby jsou na programu 15. října a zemí tak nyní prostupuje řada témat.

Podle experta Rycharda přispívá PiS k podporování „špatných stereotypů“. „Právo a spravedlnost má trochu zprimitizovanou a zastaralou představu polské společnosti,“ myslí si. Politici zvedají tzv. zaručená témata: opírají se do migrantů nebo Němců.

„Od roku 2015 slouží ve vládní rétorice Německo a Němci jako takový hlavní nepřítel, který chce ovládnout Polsko a Poláky. Je to takový strašák sloužící pro opodstatnění tvrdé vlády PiSu,“ doplňuje akademička Lemańczyková.

Jenže polská společnost už neslyší na prvoplánové výkřiky. Je mnohem modernější, než by si PiS chtěla připustit, upozorňují oslovení odborníci.

Polská kampaň před říjnovými volbami | Foto: Michal Fludra | Zdroj: Reuters

Což však nebrání tomu, aby se do popředí dostaly otázky, zda Evropská unie neplánuje Polákům zakázat houbařit. Stejně jako v Česku, také v Polsku je sběr hub oblíbená zábava a houbová sezona bude v době voleb v plném proudu.

„Sbírání hub je součástí naší svobody a my si je nenecháme vzít!“ hřímal na jednom z předvolebním setkání předseda PiS Kaczyński. Využil také historického traumatu z nacistického a sovětského útlaku a prohlásil, že v Bruselu má největší vliv Německo.