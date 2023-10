Změní Polská televize provládní propagandu? Víc jednostranná než teď už být nemůže, hodnotí analytik

Polská veřejnoprávní televize TVP čelí roky kritice za to, že otevřeně straní vládě. Ukázalo se to i v předvolebních bojích. Klání ale fakticky nevyhrála vládnoucí strana Právo a spravedlnost Jaroslawa Kaczyńského. Největší šance na sestavení vlády má Občanská koalice Donalda Tuska. A ta chce poměry v Polské televizi změnit. „Více jednostranná než teď už televize být nemůže,“ hodnotí analytik Asociace pro mezinárodní otázky Michal Lebduška. Rozhovor Varšava 17:29 17. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Občanská koalice pod vedením Donalda Tuska má po volbách nejblíže k sestavení vlády | Foto: Kacper Pempel | Zdroj: Reuters

Polská televize TVP, ač označovaná jako veřejnoprávní, je hodně spjatá s osm let vládnoucí stranou Právo a spravedlnost. Jak se tahle náklonnost projevovala v předvolebních bojích?

Vysílání bylo velmi jednostranné. Všechny předvolební akce Jaroslawa Kaczyńského ukazovala TVP živě. Naopak Donald Tusk nikdy v živém vysílání nebyl.

Krátce po parlamentních volbách v roce 2015 se TVP přetvořila na velmi jednostrannou propagandu. To byla jedna z prvních věcí, kterou PiS tehdy po vyhraných volbách udělal. Televize pak naprosto jednostranně informovala o polské vládě a podporovala ji ve všech kampaních, což platilo i pro prezidenta Andrzeje Dudu. A naopak nesmírně ostře očerňovala opozici.

Vládní strana PiS měla v televizi daleko větší prostor než opozice, která se tam neobjevovala prakticky vůbec. A když, tak pouze v negativních konotacích. A byla snaha využít televizi k vylepšení volebních výsledků.

Jak Pis k sobě před osmi lety přimkl Polskou televizi?

Změnili systém vybírání generálního ředitele. Nově ho volil ministr pro státní pokladnu. V roce 2016 došlo k další změně. Vedení TVP začala vybírat Rada národních médií, kde měla většinu Právo a spravedlnost.

Vnímají Poláci, že Polská televize vysílá jednostranné zpravodajství? Vadí jim to?

Ano, samozřejmě to vnímají. Projevilo se to tak, že po těchto velkých změnách klesla TVP velmi silně sledovanost. Zpravodajství TVP je nejsledovanějším zpravodajstvím v Polsku. Nicméně Polsko má velmi silná média, není to jako v Maďarsku, kde je osmdesát procent médií provládních.

Ve všech segmentech – televize, rozhlas, deníky a internetové portály – jsou soukromá či nezávislá média silnější než státní či provládní, která jsou hodně financována z reklam státních firem jako PKN Orlen.

Zpět k volbám. Rétorika televize se ale během sčítání výsledků, kdy se ukazovalo možné vítězství opozice, trochu změnila.

Trochu ano. Velkou změnou bylo, že hned po zveřejnění exit pollu živě vysílali projev Donalda Tuska. To byla do té doby naprosto nevídaná věc. Nicméně přestože byla rétorika trochu mírnější, tak se změnila hodně kosmeticky.

Další taktikou je ale ignorovat některé věci. Reportér Seznam Zpráv Filip Harzer spočítal, že den po volbách věnovala TVP ve svých hlavních zprávách volebnímu zpravodajství zhruba 11 minut. To je na takovouhle událost velmi málo.

Pokud se skutečně potvrdí vítězství opozice, bude to znamenat i otřes ve státních médiích. Návrat k médiím veřejné služby ostatně už dnes večer avizoval Tusk. A kolují už meme s tváří TVP Danutou Holeckou: Hledám práci. pic.twitter.com/IeLeL53IwR — Filip Harzer (@HarzerF) October 15, 2023

Na sociálních sítích se také objevil údajný graf z televize, který vizuálně stranil PiS. Ukázalo se, že nejde o záběr z vysílání, ale satirický obrázek. Zaznamenal jste to?

Ano. Není překvapivé, že je něco takového matoucí, vzhledem k tomu, jak TVP od roku 2015 funguje. Vysílání je tak jednostranné, že se nemůžeme divit, že i takovéto věci mohou být přijímané za něco, co by mohlo být reálné.

Zatím to vypadá, že vlády by se mohla chopit koalice v čele s Donaldem Tuskem nebo někým z tohoto tábora. Dá se očekávat, že Polská televize bude více objektivní a nezávislá, nebo se dá spíše čekat její opětovný příklon k vládnoucí straně?

Více jednostranná než teď být nemůže. K nějaké normalizaci tedy zřejmě dojde. Odpolitizování televize je jednou z věcí, kterou má Občanská koalice ve svých slibech na prvních sto dní vlády. Je to jedna z priorit. Ke změnám zřejmě dojde rychle.

Analytik Michal Lebduška | Foto: Karolína Němcová | Zdroj: Český rozhlas

Je ale otázkou, na kolik bude vůle změnit strukturu televize. Aby nebyla jako doposud státní akciovou společností, což vždy přináší to, že může být ovlivnitelná. V Polsku je problém, že sice existují koncesionářské poplatky, ale prakticky nejsou téměř vybírány. Televize je financovaná ze státního rozpočtu.

Důležité bude, do jaké míry nastanou takové změny, aby mohla být televize nezávislá, nebo zda bude zpravodajství sice objektivnější, ale struktura televize zůstane stejná. Při návratu podobné vlády jako PiS ale hrozí, že televize bude opět vysílat jednostrannou propagandu.

Vicepremiér Jaroslaw Kaczyński z vládní strany Právo a spravedlnost (PiS) | Zdroj: Profimedia