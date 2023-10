U Poláků stále vede Právo a spravedlnost. Opozice ale stáhla náskok, ukazuje předvolební průzkum

Polská vládní strana Právo a spravedlnost (PiS) tři dny před parlamentními volbami stále vede v preferencích voličů, opoziční Občanská koalice (KO) však mírně snížila náskok. Vyplývá to z průzkumu zveřejněného ve čtvrtek, podle něhož by většinu v parlamentu mohly získat strany liberální a levicové opozice. Varšava 16:41 12. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lídr opozice Donald Tusk na předvolebním mítinku, Lodž, 10. října 2023 | Foto: Kacper Pempel | Zdroj: Reuters

Národně-konzervativní Právo a spravedlnost by podle sondáže, kterou na objednávku deníku Rzeczpospolita a portálu RMF24 provedla agentura IBRiS, získala 33,5 procenta. To je o tři desetiny procentního bodu více než při předchozím zářijovém průzkumu téže společnosti.

Občanskou koalici, jejíž hlavní silou je Občanská platforma (PO) v čele s expremiérem Donaldem Tuskem, by nyní volilo 28 procent oslovených, zatímco minule to bylo 26 procent.

Třetí místo stále patří koalici Třetí cesta, která si ziskem 10,9 procenta polepšila o šest desetin bodu. Do parlamentu by se dostalo ještě levicové uskupení Nová levice s 10,1 procenta a krajně pravicová Konfederace, již by podpořilo 9,2 procenta hlasujících.

Podle přepočtu na mandáty používaného portálem RMF24 by Právo a spravedlnost získala 185 poslanců, což je o 42 méně než v současném Sejmu. Spolu s potenciálním koaličním partnerem Konfederací by měla 221 křesel, což je ve 450členné dolní komoře menšina.

Naopak pokud by se na vládě zvládly domluvit zbylé tři formace, měly by k dispozici pohodlnou většinu 238 křesel, tvrdí portál.

Polské předvolební kampani dominují témata jako rostoucí životní náklady, migrace či vláda práva. Zatímco konzervativci Polákům slibují, že je ochrání před migranty a liberálními tendencemi z Bruselu, opozice chce ukončit polské spory s Evropskou unií ohledně demokratických norem a vlády práva.

Poláci půjdou k urnám tuto neděli a podle průzkumu hodlá svůj hlas odevzdat necelých 60 procent lidí. Sedm procent voličů uvedlo, že ještě neví, pro koho bude hlasovat.