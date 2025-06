Kam zamíří Polsko? Volební místnosti se zavřely, očekává se velmi těsný výsledek a sčítání do rána

V Polsku skončila druhá volební neděle, ve 21.00 se uzavřely hlasovací místnosti. Lidé rozhodli, zda se země bude dál nacházet v pravděpodobném patu v případě, že se prezidentem stane Karol Nawrocki podporovaný nyní opoziční stranou Právo a spravedlnost, ze které je i končící hlava státu Andrzej Duda, nebo zda zvítězí vládní kandidát Rafał Trzaskowski. Konečný výsledek se vzhledem k předpokladu těsného rozdílu čeká nejdříve v pondělí ráno. Varšava 21:01 1. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Poláci odvolili, volební místnosti se uzavřely | Foto: ČTK/AP, Petr David Josek | Zdroj: Profimedia

Volby na ostří nože, prezidentské drama či souboj mezi panem Bonžůr (ironická přezdívka Rafała Trzaskowského) a bývalým boxerem. Předpovídání budoucnosti Polska v uplynulých týdnech zaměstnávalo řadu médií a analytiků, velká část z nich nedělnímu klání přisuzovala nejtěsnější výsledek v historii – o nové hlavě státu může podle nich rozhodnout rozdíl jen desítek tisíc hlasů pohybující se v rámci statistické chyby, značnou váhu by pak mohlo mít i na 700 tisíc polských voličů registrovaných v zahraničí.

Poláci mohli nástupce Andrzeje Dudy, jehož funkční období skončí na začátku srpna, vybírat do nedělních 21.00. Bezprostředně poté mají být zveřejněny první odhady, vítěz by se nicméně měl vzhledem k očekávanému velmi těsnému výsledku potvrdit až po sečtení veškerých hlasů.

Mamy to! PKW ogłosiła frekwencję na godzinę 17:00. Wiemy już, jak wygląda udział w wyborach w całej Polsce – i jak rozkłada się w poszczególnych województwach >> https://t.co/De45vXTJsY#Wybory2025 #Frekwencja #PolskaGłosuje pic.twitter.com/aby0VWebPZ — Onet (@onetpl) June 1, 2025

Volební účast k 17.00 podle státní volební komise dosahovala necelých 55 procent, což je přibližně o čtyři procentní body více než v prvním kole ve stejném čase. Nejvíce voličů svůj hlas odevzdalo ve Varšavě, celková účast se předpovídá rekordní.

Do druhého kola prošli s obzvláště těsným rozdílem necelých dvou procent kandidáti, jež favorizovaly průzkumy – varšavský primátor a kandidát vládní Občanské platformy Rafał Trzaskowski a konzervativně pravicový Karol Nawrocki, za nímž stojí opoziční Právo a spravedlnost.

Podle novináře severu Seznam Zprávy zaměřujícího se na Polsko Filipa Harzera by vyšší volební účast a mobilizace voličů mohla přijít vhod liberálnímu kandidátovi.

„Každé vyšší číslo nahrává spíše Rafalu Trzaskowskému, řekněme třeba nad 73 procent. Čísla pod budou nahrávat spíš Karolu Nawrockému, ale ten výsledek může být opravdu velmi těsný. Nejspíš to bude pod dva procentní body,“ uvedl v rozhovoru pro Český rozhlas.

‼️ Večer velmi opatrně s polskými čísly a očekáváním. Bude to dlouhá a napínavá noc a vítěz se zřejmě tentokrát ohlásí až po sečtení všech hlasů. Ten, kdo to při těsném rozdílu udělá dřív, buď nerozumí situaci nebo manipuluje vypjatými povolebními emocemi. https://t.co/gYgqdYx9R4 — Filip Harzer (@HarzerF) June 1, 2025

Země se v neděli s určitou dávkou nadsázky vrátila o pět let zpátky, kdy rovněž rozhodovala mezi liberálním středem a konzervativní pravicí, jejíž kandidát, Andrzej Duda, nakonec souboj o prezidentské křeslo s Trzaskowskim vyhrál. Ten se tehdy nechal slyšet, že jej v klání voliči za pět let uvidí znovu, což splnil.

Vláda vs. prezident

„Tohle kolo je to nejdůležitější. Jestli chceme žít v demokratické zemi, musíme uvážlivě vybírat. Poláci jsou ale teď rozdělení, polarizace je obrovská. Jsme jako dvě půlky různých jablek. Uvidíme, co z toho bude. Buď se ráno vzbudíme v demokratické zemi, nebo ne,“ popsala Českému rozhlasu své výhledy a náladu v polské společnosti volička Beata.

V současné době se polská politická scéna nachází v patové situaci, kdy liberální vláda Donalda Tuska v podstatě není schopna kvůli pravidelným vetům prezidenta Dudy plnit předvolební sliby.

Trzaskowského vítězství by ji tak do jisté míry mohlo sjednotit, ačkoli kandidát opakoval, že nebude automaticky schvalovat vše, co mu Tuskův kabinet předloží. Výhra Nawrockého by naopak pravděpodobně znamenala pokračování dosavadního stavu.

Odpůrci Trzaskowského mu vzhledem k jeho vzdělání a profesní dráze vyčítají například přílišné elitářství. Politik vystudoval mezinárodní vztahy a anglistiku, má doktorát z politologie a hovoří pěti jazyky. Nawrockému je zas vytýkána mimo jiné absence zkušeností v politice a v poslední době i několik kontroverzních témat, od kauzy ohledně nabytí bytu po možnou účast ve rvačce s fotbalovými chuligány.

Trzaskowski se pak profiluje výrazněji proevropsky a pojí jej dobré vztahy s Bruselem i například šéfem Elysejského paláce Emmanuelem Macronem, Nawrocki se zase, jak velí tradice PiS, hlásí k výrazné podpoře Donalda Trumpa, což potvrdil předvolební návštěvou Bílého domu.

Voliči krajní pravice

Do druhého kola mohli také ve velké míře zasáhnout voliči krajní pravice. Překvapení, ačkoli do značné míry předpovídané, v tom prvním totiž přinesl úspěch a třetí místo Sławomira Mentzena z ultrapravicové Konfederace, jenž cílil hlavně na mladé voliče z mužské části společnosti.

Po prvním kole se tak čekalo, ke kterému z vítězů se veřejně přikloní, což si politik nakonec nechal pro sebe.

Pozorovatelé však zdůrazňovali, že právě hlasy jeho voličů mohou výsledek druhého klání výrazně ovlivnit, neboť části z nich vadí příliš liberální postoje Trzaskowského, pro druhé je ale vzhledem k odporu k establishmentu nepřijatelné vítězství kandidáta Práva a spravedlnosti, jenž mocenskou strukturu polské politiky určuje velmi dlouho. Shodovali se nicméně, že daní voliči svůj hlas odevzdají spíše Nawrockému. Ti levicoví by podle nich zase měli jít za Trzaskowským.