Plebiscit o Tuskově vládě. Poláci v neděli volí do zastupitelstev, těsně má vyhrát Právo a spravedlnost

Od půlnoci začne v Polsku platit takzvané volební ticho. Politické strany a kandidáti nebudou smět provádět kampaň. Důvod je jediný, v neděli se v sedm hodin ráno otevřou volební místnosti a Poláci budou vybírat své zástupce do zastupitelstev vojvodství, okresů, obcí a měst. O mandát letos usiluje skoro 183 tisíc kandidátů.

„Bude to první zpráva o tom, jak jsou na tom polské politické strany po parlamentních volbách před půl rokem. Takže to bude takové první ocenění, plebiscit o tom, či je dnešní vláda populární a jestli se stranám v ní daří dál mobilizovat své voliče. Zároveň to bude zpráva pro Právo a spravedlnost, jak si vede po šesti měsících v opozici,“ popisuje význam nedělního prvního kola voleb politický analytik Wociech Szacki z Polityki Insight.

Polské komunální volby jsou důležité hned z několika důvodů. Samosprávy v Polsku zřizují množství vzdělávacích, zdravotnických nebo kulturních institucí a zařízení. Cesta k jejich ovládnutí často vede právě přes ovládnutí samospráv, hlavně vojvodských sejmíků.

I přesto, že se Právo a spravedlnost v osmi letech své vlády snažilo posilovat svůj centrální vliv, často na úkor samospráv, pořád jsou zastupitelstva významná třeba při rozhodování o investicích do infrastruktury nebo při plánování výstavby různých projektů.

Volbami navíc skončí rekordně dlouhé mandátní období samospráv, které trvá přes pět let. Poslední volby byly v roce 2018. Důvodem tohoto dlouhého období je pandemie, ale také to, že minulá vláda nechtěla, aby se volby do parlamentu a komunálních zastupitelstev konaly ve stejném roce.

Těsné průzkumy

Podle posledního průzkumu společnosti Ibris pro televizi Polsat News, který byl zveřejněný v pátek a zúčastnilo se ho přes tisíc lidí, by volby velmi těsně vyhrálo Právo a spravedlnost. Získalo by 26,3 procent a Občanská koalice by získala 26,2 procent.

Pak by následovala Třetí cesta, ve které jsou i lidovci, kteří jsou právě v komunálních volbách velmi silní. Poté levice, krajně pravicová konfederace a její nestraníci a poté Společenstvo bezpartijních zastupitelů. To je ale celkový počet hlasů na celé Polsko, což nemusí znamenat vítězství.

„Můžeme očekávat, že Právo a spravedlnost ztratí vládu ve většině těch sejmíků. Dnes jich má sedm, zůstanou mu určitě dvě nebo tři vojvodství,“ dodává Szacki.

Hlasy se budou rozpočítávat na jednotlivá zastupitelstva. Lidé budou volit také zastupitele městských částí, kteří ale nemají mnoho pravomocí, ale také budou volit starosty nebo prezidenty – ekvivalent primátorů velkých měst v Česku.

V sobotu navíc skončí předvolební kampaň, která byla velmi krátká. Do pozadí ji navíc odsunuly události jako jmenování vlády Donalda Tuska, problém s převzetím médií nebo zatčení dvou pravomocně odsouzených poslanců.

Kampaň navíc nebyla příliš výrazná. Hlavní tváře stran sice jezdily po městech v rámci setkávání s voliči, proběhla i televizní debata nebo kampaň na sociálních sítích, ale obecně byla poměrně nevýrazná. Objevovala se při ní především nepříliš významná regionální témata.