Polsko zahájilo preventivní letecké operace na východě země. Nad Lublinem uzavřelo letecký prostor
Polsko zahájilo preventivní letecké operace svých a spojeneckých vzdušných sil na východě země a uzavřelo vzdušný prostor nad letištěm v Lublinu. Oznámil to na sociální síti X polský premiér Donald Tusk. Dodal, že důvodem je hrozba, kterou představují ruské drony operující nad Ukrajinou poblíž polských hranic.
„Vzhledem k hrozbě, kterou představují ruské drony operující nad Ukrajinou poblíž polských hranic, zahájily polské a spojenecké vzdušné síly preventivní operace v našem vzdušném prostoru. Pozemní systémy protivzdušné obrany dosáhly nejvyššího stupně pohotovosti,“ napsal Tusk na síti X.
O této preventivní akci informovala na síti X také polská armáda. „Pro zajištění bezpečnosti našeho vzdušného prostoru aktivoval operační velitel polských ozbrojených sil všechny nezbytné postupy.
V našem vzdušném prostoru operují polská a spojenecká letadla a pozemní systémy protivzdušné obrany a radarového průzkumu jsou na nejvyšším stupni pohotovosti,“ napsalo operační velitelství ozbrojených sil.
Dodalo, že opatření mají preventivní charakter a jejich cílem je zajistit vzdušný prostor a chránit občany.
Do akce byly v sobotu v rámci operace Východní stráž zapojeny francouzské letouny typu Farale, píše na síti X francouzský generální štáb.
Polsko, které je členským státem Severoatlantické aliance a Evropské unie, tento týden v noci na středu zaznamenalo 19 narušení svého vzdušného prostoru ruskými drony.
Zatímco americký prezident Donald Trump incident s drony označil za možný omyl, představitelé Polska, ale také Německa, Evropské unie či Ukrajiny hovoří o ruském záměru a NATO reagovalo oznámením, že posiluje ochranu hranic svého východního křídla.
Ruské ministerstvo obrany průnik dronů nepopřelo, tvrdí ale, že nešlo o úmysl, ani o útok.