Prezidentův ústupek? Andrzej Duda připustil možné uvolnění zákona o interrupci

Polský prezident se nechal slyšet, že by interrupce měly být legální, pokud hrozí smrt dítěte při porodu nebo krátce po něm. Zákaz v případě méně vážného poškození plodu ale Duda dál podporuje. I tak se ale mírně liší od politiky prosazované vládnoucí stranou Právo a spravedlnost, které byl prezident původně členem.

Na stranu odpůrců zákazu potratů se postavila i část lékařů – například z gynekologicko-porodnického oddělení v Krakově.

Někteří lidé si kvůli účasti na středeční protestech brali dovolenou, dalším dávali volno zaměstnavatelé. Gdaňská univerzita například vyhlásila rektorské volno a studenti toho využili.

„Jsme tady, abychom bojovali o to mít možnost výběru. Nenavádíme k potratům, jen chceme mít kontrolu nad svým tělem. Ať si každý dělá, co chce, my chceme mít právo rozhodovat,“ řekla jedna z účastnic demonstrace.

Ve Wroclawi demonstranty napadlo několik desítek maskovaných mužů, strkali do protestujících žen.

Už o víkendu zase někteří zastánci práva žen na volbu protest zneužili k vandalismu a například vnikli do kostelů během mší. Členové vlády takové chování tvrdě odsoudili.

K podpoře demonstrantů se vyslovují také politici na sociálních sítích. Z českého prostředí se k protestům za právo na potrat přiklonily například ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) nebo Markéta Pekarová Adamová (TOP 09).

„Každá žena musí mít právo na bezpečný a legální potrat. Polský zákaz potratů i v případech neživotaschopného plodu povede ke zvýšení počtu neodborně provedených potratů a ohrozí životy mnoha žen. Tak citlivé téma nelze řešit z pozice moci. Chci vyjádřit Polkám svou podporu,“ napsala Pekarová Adamová na svůj twitter.

Vládnoucí strana Právo a spravedlnost (PiS) demonstrace kritizuje i proto, že se dějí v době, kdy Polsko zaznamenává rekordní počty nakažených koronavirem. Třeba ministr spravedlnosti Przemyslaw Czarnek obvinil mladé, že nejsou schopní respektovat autority.

Vicepremiér a předseda vládnoucí strany Jaroslaw Kaczyński mluvil o nezodpovědnosti: „Jsme ve stavu, kdy takové demonstrace budou stát život mnoha lidí. Ti, kteří k nim vyzývají, ale i ti, kteří se jich účastní, způsobují všeobecné nebezpečí. A dopouštějí se zločinu, vážného zločinu.“

Jeho slova ale některé protestující dál pobouřila. Ústavní soud totiž kontrolují lidé spojení se stranou Právo a spravedlnost a věděli, v jaké době tak výbušné rozhodnutí vydávají, jak upozornila třeba bývalá první dáma Jolanta Kwaśniewská.

V důsledku diskuse o potratech strana Právo a spravedlnost zaznamenala nejvyšší pokles podpory od roku 2015, kdy se dostala k moci. Podle agentury Kantar pro deník Gazeta Wyborcza by pro PiS teď hlasovalo 26 procent Poláků, ještě před měsícem to bylo 38 procent.

#Poland: A women led revolt against oppression and bad government continues to grow, in response to the new ban on almost all abortion.



A general strike has been called for Wednesday. #jebacpis #StrajkKobiet #StrajKobiet #ToJestWojna (📹@Julia31842921) pic.twitter.com/fsUuCy8rS6