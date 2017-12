Polští lékaři odmítají sloužit přesčasy. Protestují proti špatnému stavu zdravotnictví

Na mnohé Poláky po Novém roce čekají před ordinacemi lékařů dlouhé fronty. Nejméně tři tisíce doktorů už nebude sloužit přes čas. Protestují tak proti špatnému stavu zdravotnictví. Polsko na něj dává v rámci Evropské unie skoro nejmíň. Vláda sice chce zdravotnictví peníze přidat, podle nespokojených lékařů ale příliš málo. Varšava 9:46 29. prosince 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lékař (ilustrační foto) | Foto: Fotobanka Pixabay | Zdroj: Fotobanka Pixabay

Část polských zdravotníků na podzim zahájila protestní hladovku, přidal se k ní i varšavský záchranář Robert Jaworek

„Začalo mě dožírat, co se děje. Přivezu v osm ráno pacienta, vrátím se ve dvě odpoledne a vidím, že pořád čeká na příjmu. Jednou budu na té chodbě čekat celé hodiny na lékaře i já," řekl Radiožurnálu.

Tehdejší polská vláda nabídla, že do zdravotnictví peníze přidá. Nový polský premiér Mateusz Morawiecki chce slib dodržet.

„Důstojný život se neobejde bez účinné zdravotní péče. Proto skokově zvýšíme výdaje na zdravotnictví až do objemu šesti procent HDP v příštích letech. Odpovídáme tak na spravedlivé žádosti pacientů, zdravotnického personálu, lékařů a ošetřovatelek."

Důstojné zajištění péče

Na zdravotnictví Polsko zatím vydává necelých 5 % HDP. K šesti procentům se má dostat za osm let. Víc si státní rozpočet podle vlády nemůže dovolit. Podle nespokojených lékařů to je ale pozdě a na důstojné zajištění péče to nestačí. V protestech proto chtějí dále pokračovat.

„Česko je ve zdravotní péči třikrát dále než Polsko. U nás se v některých případech čeká na objednání do ordinace lékaře specialisty dva, tři roky. Jinde v Evropské unii to zvládají do druhého dne nebo ani to ne," říká Tomasz Dybek, jeden z vůdců protestů zdravotníků.

Tisíce polských lékařů vypověděly tzv. opt-out ve svých pracovních smlouvách, který jim umožňoval pracovat déle, než umožňuje zákoník práce. U polských lékařů nejsou výjimkou úvazky delší než 70 hodin týdně. Teď v ordinacích stráví nanejvýš 48 hodin týdně. Fronty v ordinacích se tak nejspíš budou dále prodlužovat.