‚Kluci, jste šikovní. V životě si poradíte.‘ Polští rodiče nechali svým dvěma synům vzkaz a zmizeli

Polská média už několik dnů sledují případ rodičů z Varšavy, kteří svým dospívajícím synům doma nechali vzkaz a zmizeli. Po manželském páru pátrá policie. Portál onet.pl ve čtvrtek napsal, že není vyloučené, že dvojice z polské části Tater přešla na Slovensko. Varšava 9:09 26. května 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Páru hrozí za zanechání dítěte mladšího 15 let bez péče až tři roky vězení. (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iRozhlas

„Kluci, jste šikovní. V životě si poradíte. Jsme na vás pyšní,“ napsali Aneta a Adam Jaglovi svým synům, kterým je 14 a 17 let. Zmizeli v noci na 21. května. Jejich příbuzní o věci hned 21. května informovali policii.

Policie v Zakopaném ve středu uvedla, že manželé z pondělka na úterý přespali v jedné z horských chat, poznali je její zaměstnanci. Řekli, že se chovali normálně a stejně jako jiní hosté se večer přihlásili na nocleh a ráno odešli. Kam se vydali, ale není jasné. Po Jaglových pátrala horská služba, když se však objevily informace, že přešli na Slovensko, akci přerušila.

Majitel jednoho penzionu ve Ždiaru na slovenské straně Tater portálu onet.pl řekl, že manželé u něho přenocovali z úterý na středu. Ve středu ráno chtěl, aby zaplatili a ukázali mu doklady, aby si je mohl zaznamenat.

Dali mu peníze a řekli mu, že mají strašný hlad a že si nejdřív musejí dojít do obchodu pro něco k jídlu a formality vyřídí potom. Už se ale nevrátili. Když si majitel penzionu na internetu přečetl o pátrání po lidech, kteří vypadali jako jeho hosté z Polska, informoval polskou i slovenskou policii.

Podle neoficiálních informací onetu Jaglovi ve Ždiaru nasedli do autobusu jedoucího do Popradu. Policie je zatím z ničeho neobvinila. Není však vyloučené, že se mohli dopustit trestného činu, když nechali bez péče syna mladšího 15 let, píše onet.pl. Za to v Polsku hrozí až tři roky odnětí svobody.