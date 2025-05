Polsku se povedl civilizační skok, chválí Palata. Ruczaj: Víme, že okno příležitostí nebude pořád

Z Polska se pro mnoho Čechů stal vzor. Díky nejrychleji rostoucí ekonomice v celé Unii roste koupěschopnost tamních domácností. „Polsko jede na dluh. Kdyby Česká republika měla takový deficit svého rozpočtu, tak máme na všechno včetně zvyšování důchodů,“ upozorňuje pro Český rozhlas Plus redaktor Deníku Luboš Palata. „Polsko chce vymáčknut maximum ze současného okna příležitostí,“ vysvětluje bývalý diplomat Maciej Ruczaj, který působí v Centru transatlantických vztahů. Pro a proti Varšava/Praha 13:39 17. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bývalý diplomat Maciej Ruczaj (vlevo) a redaktor Deníku Luboš Palata | Foto: Kateřina Cibulka | Zdroj: Český rozhlas Plus

Má Polsko tak dobrou ekonomickou politiku, že by se ji Česko mělo snažit napodobit?

Luboš Palata: Jak v čem. Myslím, že mnoho Čechů by v Polsku, zvláště v minulých dvaceti letech, žít nechtělo. Polský systém byl výrazně tvrdší, daleko méně sociální. A pak je Polsko problematické v jednom, a to ve svém zadlužování, které je v poslední době velice rychlé.

Když to zjednoduším, kdyby Česká republika měla takový deficit svého rozpočtu jako Polsko, tak máme na všechno, včetně zvyšování důchodů, včetně zvyšování platů učitelů a podobných věcí. Polsko jede poslední roky brutálně na dluh a myslím si, že ho to může dohnat.

Maciej Ruczaj: Polsko rostlo velice rychle, ale samozřejmě z mnohem nižšího startovacího bodu. Musíme si uvědomit, že v roce 1990 bylo polské HDP na hlavu na úrovni Ukrajiny, bylo na polovině českých čísel.

To, že teď je to plus minus stejné v Polsku a Česku, je důkaz neuvěřitelně rychlého růstu. Samozřejmě to ale neznamená, že Polsko Česko předehnalo. Ono ho dohnalo. Ten růst je neuvěřitelný, ale stále je hodně oblastí, třeba veřejné služby, zdravotnictví, kde rozhodně Česko poskytuje svým občanům lepší servis.

Je to růst na dluh, jak říká pan Palata?

Ruczaj: Polské zadlužení, které se blíží 60 procentům, je na evropské poměry poměrně nízké. Samozřejmě Česko je na tom lépe, nicméně myslím, že v Polsku to není vnímáno jako nějaký zásadní problém.

Myslím, že polské uvažování v tomto je především takové, že je třeba vymáčknout maximum z toho okna příležitosti, který máme jako střední Evropa, a nezaobírat se možná až tolik detaily. Dějinná zkušenost velí, že to okno příležitosti se v tomto regionu neotevírá na příliš dlouhou dobu.

Myslíte, že je namístě to, jak se velice často v poslední době o Polsku referuje v obdivném tónu, jak se o něm píše, jak se o něm mluví v médiích?

Palata: Je to namístě v mnoha oblastech. Polsku se povedla jedna věc, která se nepovedla nám tady v Česku, a to udělat civilizační skok. Oni se opravdu stali středoevropskou zemí, což Polsko ještě v roce 1990 z mnoha pohledů úplně nebylo.

Dohnalo Česko, stalo se lídrem střední Evropy. Ale je tam spousta věcí, které samozřejmě přes ten velký hospodářský růst nejsou úplně v pohodě. Kolega jmenoval zdravotnictví, lepší situace než v Česku není ani například s bydlením.

Pamatuji si ještě doby, kdy nám Poláci záviděli naše dálnice i to, že jsme měli relativně brzy napojení na Německo, že máme dálnici do Brna. To byly všechno věci, které tam ještě v 90. letech nebo okolo roku 2000 nebyly.

Ten rozdíl se Polsku podařilo dohnat a tempo je velmi rychlé. Myslím si, že Polákům dodalo mnoho energie to, že museli žít v posledních 30 letech v daleko tvrdších sociálních podmínkách než Češi.

Také to vedlo k tomu, že mnoho Poláků odešlo pracovat do zahraničí, což se u nás bere jako negativum. Ale ono to přináší i velká pozitiva, protože mnozí lidé se vracejí zpět a říkají těm, kteří v Polsku zůstali: „Podívejte se, to by šlo dělat jinak.“

A pak se Polsku podařilo zachovat tah na branku, který spočíval v dohnání ztráty v infrastruktuře a vůbec organizaci země. Přestože se tam výrazně měnily politické reprezentace, tak tohle jim zůstalo. I využití evropských fondů bylo v Polsku výrazně lepší než v Česku.

Volba prezidenta

Polsko se v neděli chystá k prvnímu kolu prezidentských voleb. Ve vedení se zhruba s 32procentní podporou udržuje varšavský starosta Rafał Trzaskowski, kandidát vládní Občanské koalice (KO). Druhý je uchazeč za opoziční Právo a spravedlnost (PiS) Karol Nawrocki zhruba se 24 procenty. Pane Palato, myslíte, že po volbě prezidenta přijde do polské politiky i společnosti uklidnění?

Palata: Mohlo by. Opravdu záleží na tom, jak volby dopadnou. Pokud zvítězí vládní kandidát Rafał Trzaskowski, tak se to uklidní.

Při polské dělbě moci, kde má prezident velmi silné pravomoci, může kabinet v tuto chvíli vládnout jenom napůl a nemůže naplňovat svůj program. To vytváří spoustu špatných situací, komplikací a receptů, které nejsou úplně v pořádku. Doufám, že se to volbou prezidenta uklidní.

Ale pak je tam další podstatná věc: Aby k sobě dvě hlavní politická uskupení, vládnoucí koalice a Právo a spravedlnost, našly cestu.

Základní zájmy mají společné. Původně spolu měly před dvanácti čtrnácti roky spolupracovat. Čekalo se tehdy, že tyto dvě strany vytvoří velkou vládní koalici. Celé se to rozsypalo a změnilo se to v naprosto tvrdý souboj. Doufám, že tohle se s prezidentskými volbami rozčísne a časem uklidní.

Věříte, že se po prezidentské volbě uklidní situace?

Ruczaj: Přiznám se, že bohužel ne, protože za roku a půl vládnutí Donalda Tuska nelze usuzovat na to, že by bylo na pořadu dne hledání smíření a cesty ven z té polarizační spirály.

Většina expertů se shoduje, že zatím vláda sází ve vnitřní politice naopak na posilování polarizace. Takže je těžké říct, co bude znamenat situace, ve které bude mít vláda plný monopol v rámci exekutivní moci.

Jak Český rozhlas poznamenal, narůstá únava z duopolu, jak se v Polsku říká střídání dvou stran, konzervativců a liberálů. Jsem zvědavý i na výsledky mezi mladšími voliči, kteří podle mě už ani jednu, ani druhou z těch stran ve valné většině volit nebudou.

Je možné, že v Polsku spíše odzdola dozrává touha po útěku od spirály vzájemného nesmiřitelného boje těchto dvou táborů. Ale obávám se, že po prezidentských volbách to ještě nebude.

