Polský exministr spravedlnosti Ziobro přišel o imunitu. Vyšetřují ho kvůli nelegálním odposlechům

To, že policie polského exministra spravedlnosti zatkne, nelze vyloučit. Dvě podmínky k jeho zatčení totiž byly již ve čtvrtek splněny. Sejm ve čtvrtek hlasoval pro odebrání imunity exministru spravedlnosti. V pátek poslanci také hlasovali o jeho zatčení.

V Sejmu mají dnes většinu strany vládní koalice vedené Donaldem Tuskem, proto hlasování prošlo poměrně hladce. Během několika dnů by měl vzniknout návrh na vzetí Zbigniewa Ziobra do vazby, kde by mohl strávit až 30 dní.

Šéfka parlamentní Komise pro vyšetřování legálnosti nákupu a použití špionážního systému Pegasus oznámila, že žádost o zatčení a vzetí do vazby může být podána až ve chvíli, kdy komise dostane oficiální vyrozumění o odebrání imunity.

Aféra Pegasus

Aféra Pegasus se týká zneužívání izraelského špionážního systému Pegasus, který byl vyvinutý na boj proti terorismu. Polsko za minulé vlády vedené stranou Právo a spravedlnost zakoupilo tento spyweb z Fondu pro prevenci kriminality a na pomoc obětem trestných činů.

Tímto systémem však tehdejší vládní strana špehovala několik opozičních politiků, ale třeba i jejich příbuzné. Získané informace pak byly zneužity v předvolebních kampaních.

Sledováni byli například i vysocí vojenští činitelé nebo soudci a prokurátoři, kteří se vzpírali zásahům vedení prokuratury. Když Izrael zjistil, že Polsko spyware zneužilo, odebral mu licenci na aktualizace.

Když se k moci dostala v prosinci roku 2023 koalice vedená Donaldem Tuskem, vytvořila několik vyšetřovacích komisí, které se zabývají například obchodováním s vízy nebo ruskými vlivy na politiky. Jedna ze zmíněných komis se zabývá zneužitím spywaru Pegasus a činností, které se děly během osmi let vlády Práva a spravedlnosti.

Ziebrovo vyšetřování

Vyšetřovaný exministr spravedlnosti je zatím vedený jako svědek. Zbigniew Ziobro byl členem vlády, která Pegasus zakoupila a zneužívala. Tehdy byl nejen ministrem spravedlnosti, jehož resort spravoval Fond na prevenci kriminality, ale v té době byl také generálním prokurátorem.

Kvůli svému postavení a úloze ve vyvádění peněz z Fondu solidarity se měl dostavit před parlamentní vyšetřovací komisi, což několikrát ignoroval. „Kdybych se před komisi dostavil, znevážil bych právo platné v Polsku,“ uvedl Ziobro.

„Můžu říct, že bych ukázal pohrdání polským právem, protože jsem si vědom, že je narušované činností nezákonného orgánu. Účastnil bych se činnosti, která má charakter nejen nelegální, ale také trestní,“ dodal bývalý ministr spravedlnosti.

Ziobro, stejně jako většina bývalé vládní koalice, považuje tuto komisi za nelegální, protože ji za nelegální označil Ústavní soud, který je obsazený lidmi navázanými na Právo a spravedlnost. 31. ledna měl Ziobro poslední šanci dostavit se před komisi k výpovědi v roli svědka. Měla ho k ní dopravit policie, avšak v době výpovědi exministr ještě poskytoval rozhovor ve stranické televizi Republika.

Policie ho poté do budovy parlamentu převezla, ale když dorazil, vyšetřující komise sezení rychle ukončila. To začali Ziobrovi spolupracovníci používat jako důkaz o tom, že se jedná o politický proces. Komise tehdy ještě odhlasovala, že podá návrh na Ziobrovo vzetí do vazby, což teď potvrdil i Sejm.