Polský prezident vetoval podporu pro ukrajinské běžence i předplatné Starlinku
Polský národněkonzervativní prezident Karol Nawrocki v pondělí vetoval novelu zákona, který mimo jiné prodlužoval výplatu přídavků na děti válečných uprchlíků ze sousední Ukrajiny. Prezidentovo veto ovšem také znamená, že od 1. října nebude Varšava moci nadále platit Ukrajině předplatné satelitního připojení k internetu od firmy Starlink, uvedl mluvčí ministerstva digitalizace.
„Návrh zákona, který prezident Nawrocki vetoval, prodlužoval období pomoci, tedy financování z Fondu pomoci Ukrajině, do konce března příštího roku. Proto v současné době neexistuje od 1. října žádný právní základ pro financování (Starlinku),“ řekl mluvčí úřadu Marek Gieorgica podle agentury Reuters. Síť Starlink miliardáře Elona Muska rozsáhlé využívá ukrajinská armáda, která čtvrtým rokem brání zemi před ruskou agresí.
Zákon dříve schválil parlament, kde mají většinu poslanci proevropské vládní koalice, proti hlasovalo národněkonzervativní Právo a spravedlnost a krajně pravicová Konfederace. Nawrocki ujistil, že Polsko zůstává otevřené poskytování pomoci ukrajinským občanům a že Rusko je tím, kdo válku vyvolal, a Ukrajina obětí.
Zákon ohledně podpory Ukrajinců je ale podle něho potřeba změnit. Vyzývá k tomu, aby přídavky na děti do 18 let ve výši 800 zlotých (asi 4600 korun) měsíčně pobírali jen ti ukrajinští rodiče, kteří v Polsku mají práci. Server Notes from Poland připomněl, že s omezením výplat dávky nazvané 800+ původně v prezidentské kampani přišel Nawrockého protikandidát Rafal Trzaskowski z vládnoucí proevropské Občanské koalice.
V Polsku v současnosti přebývá skoro 990 tisíc ukrajinských běženců, asi dvě třetiny dospělých mají zaměstnání, píše agentura DPA. Podle oficiálních údajů žije nyní v Polsku asi 1,5 milionu ukrajinských občanů, poznamenala agentura Reuters.
Nawrocki nyní předložil vlastní návrh zákona, podle kterého by do polského systému veřejného zdravotnictví měli přístup jen ti Ukrajinci, kteří v Polsku pracují a platí zdravotní pojištění. „Na prvním místě Polsko, na prvním místě Poláci,“ uvedl Nawrocki, podle kterého „se občanům jiných zemí nesmí dostávat lepšího zacházení než Polákům“. Server Notes from Poland podotýká, že Poláci mají na sociální dávky i zdravotní péči nárok, i když nemají práci.
Nawrocki také navrhuje novelu trestního zákoníku, která by zakazovala propagaci ideologie prosazované ukrajinským nacionalistou Stepanem Banderou. Jeho povstalecká armáda za druhé světové války bojovala proti nacistům i proti sovětské armádě a na svědomí má brutální vyhánění a vraždění Poláků, Židů i volyňských Čechů na západě Ukrajiny. „Tento zákon by se jasně měl týkat Bandery a postavit symboly banderismu na roveň s nacismem a sovětským komunismem,“ uvedl Nawrocki. Za veřejnou propagaci fašismu, nacismu a komunismu v Polsku hrozí několikaleté vězení.
Polsko je jedním z klíčových podporovatelů bránící se Ukrajiny od ruské invaze v roce 2022, ale někteří Poláci jsou unavení z velkého počtu uprchlíků, připomínají média. Čas od času se také projeví napětí mezi Varšavou a Kyjevem kvůli masakrům na Volyni za druhé světové války občas vyplouvá na povrch, napsala agentura Reuters. Připomněla, že při odvetných polských akcích za války na Volyni přišly o život tisíce Ukrajinců a že mnoho Ukrajinců Banderu a jeho milice dodnes považuje za hrdiny kvůli odporu vůči sovětské nadvládě a za symbol ukrajinského boje za nezávislost na Moskvě.