Polský Senát odhlasoval sporný zákon o soudech, zbývá podpis Dudy. Do ulic vyšly desetitisíce lidí

Pro novelu hlasovalo 55 senátorů, proti bylo 23 a dva se hlasování zdrželi.

Ve stočlenném Senátu má vládní Právo a spravedlnost (PiS) 64 křesel, opoziční Občanská platforma 33. Zbylí tři jsou nezařazení.

Pokud prezident Duda zákon podepíše, skončí mandát všech současných soudců nejvyššího soudu. Nad výběrem nových pak získá kontrolu parlament.

Na prezidentovu žádost ale bude třeba třípětinová většina poslanců, tudíž nebudou stačit jen hlasy vládní PiS.

„Dudův problém je jako z příběhu. Hrdina se za chvíli rozhodne co udělat a čtenář musí trpělivě obracet stránky, protože si myslí, že může udělat to i to. Bude zajímavé, co autor vymyslel,“ řekl serveru iROZHLAS.cz polský politolog Rafał Matyja. Situaci si netroufnul odhadnout, prezident se bude rozhodovat na základě mnoha kritérií.

Na pondělí je naplánovaná schůzka prezidenta Dudy s první předsedkyní nejvyššího soudu Malgorzatou Gersdorfovou. Duda, který byl v minulosti členem PiS, nicméně jiné kontroverzní zákony prosazované touto stranou podepisoval.

Vláda premiérky Beaty Szydlové veškeré výhrady vůči změnám v justici odmítá jako neopodstatněné. Reformy prý občanům PiS slibovalo před volbami, protože polské soudnictví se od pádu komunismu v roce 1989 nezměnilo. Soudci jsou údajně z velké části zkorumpovaní a nepodléhají demokratické kontrole.

Obavy o právní stát

Proti změnám vyšly v posledních dnech protestovat do ulic polských měst desítky tisíc lidí. Obavy o nezávislost polské justice má také Evropská komise, která zvažuje, že proti Varšavě navrhne sankce.

Prohlášení k situaci v Polsku vydala v pátek i pětice nejvyšších představitelů české justice. Jsou přesvědčeni, že u našich severních sousedů dochází k bezprecedentnímu útoku na nezávislost soudnictví.

O tom v rozhovoru pro iROZHLAS.cz hovořil i předseda Ústavního soudu. „Nelze se vyhnout jisté hypotéze nebo dokonce podezření, že tento globální útok na soudní moc je současně globálním útokem na základní pilíře demokratického právního státu v Polsku,“ řekl.