Polský soud udělil dvouleté tresty za smrt pěti dívek při únikové hře. Po vypuknutí požáru se nedostaly ven

Soud v polském Koszalině ve čtvrtek udělil dvouletý trest odnětí svobody dvojici mužů, kteří podle něho nesou odpovědnost za smrt pěti dívek při únikové hře v lednu 2019. Informují o tom polská média. V domě, kde hru hrály, vypukl požár a ony z uzavřené místnosti nemohly ven. Varšava 23:32 21. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Soud v polském Koszalině ve čtvrtek udělil dvouletý trest odnětí svobody dvojici mužů, kteří podle něho nesou odpovědnost za smrt pěti dívek při únikové hře v lednu 2019 (ilustrační foto) | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Podle nepravomocného rozsudku půjde za neúmyslné zabití na dva roky do vězení Milosz S., provozovatel únikové hry. Navíc deset let nesmí podnikat v kultuře, sportu a rekreaci.

‚Všichni tady chcípnete.‘ Za zapálení baru v Liberci uložil soud muži 18 let vězení Číst článek

Stejný trest dostal i jeden jeho zaměstnanec. Odsouzení mají také každé z rodin zemřelých dívek vyplatit odškodnění ve výši 200 000 zlotých (1,17 milionu korun).

Mužům odsouzeným k trestu odnětí svobody se do něho započítává doba, kterou strávili ve vazbě, takže ve vězení zůstanou už jen několik měsíců.

Televize TVN24 uvádí, že už při čtení rozsudku rodiče dívek dávali najevo nesouhlas s výší trestů. „Mému dítěti nic nevrátí život, ale chtělo by to vyměřit nějakou spravedlnost. A to se nestalo,“ řekla matka jedné z dívek.

Školačky se na únikovou hru začátkem ledna 2019 vypravily, aby oslavily 15. narozeniny jedné z nich. V chodbě vedoucí do pokoje, ve kterém byly zamčené, se vzňala nádoba s plynem. Dívky nemohly utéct, protože z místnosti nevedl žádný evakuační východ a jediné okno bylo zvenčí pobité deskami a zevnitř zamřížované.