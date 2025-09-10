Polský vzdušný prostor opakovaně narušily cizí drony, zní z Varšavy. Jejich původ neuvedla

Při ruských útocích na Ukrajinu opakovaně narušily polský vzdušný prostor drony. Ve středu krátce před 4.00 středoevropského letního času to uvedla polská armáda a později také premiér Donald Tusk. Operační velitelství armády nařídilo proti bezpilotním prostředkům použít zbraně. Armáda vyzvala obyvatele některých oblastí, aby nevycházeli.

Polský premiér Donald Tusk

Polský premiér Donald Tusk | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Armáda uvedla, že polský vzdušný prostor narušily drony, aniž by upřesnila, které z válečných stran jim patří.

„Probíhá operace, jejímž cílem je identifikace a neutralizace těchto objektů,“ uvedla armáda krátce před 4.00. Dodala, že se snaží také určit místa, kam dopadly sestřelené bezpilotní prostředky.

„Zdůrazňujeme, že operace armády stále trvá, a vyzýváme vás, abyste zůstali doma,“ uvedla dále armáda, podle které se výzva nejvíce týká tří vojvodství na východě země.

„Probíhá operace související s opakovaným narušením polského vzdušného prostoru. Armáda proti objektům použila zbraně,“ uvedl kolem 4.30 středoevropského letního času polský premiér Tusk. Dodal, že je v kontaktu s prezidentem Karolem Nawrockim.

Podle agentury Reuters, která cituje záznamy amerického Federálního úřadu pro letectví (FAA), byl v noci přerušen civilní provoz na čtyřech polských letištích „kvůli neplánované vojenské aktivitě s cílem zaručit státní bezpečnost“. Omezení se týkalo i Chopinova letiště ve Varšavě.

Ukrajinské letectvo krátce po půlnoci středoevropského letního času podle agentury Reuters vydalo oznámení, že ruské drony vletěly do polského vzdušného prostoru. Varovalo také před tím, že by ruské bezpilotní prostředky mohly zasáhnout město Zamość na východě země. Později však příspěvek smazalo.

Během úterního večera ukrajinské letectvo také uvedlo, že dronovému útoku z Ruska čelí hlavní město Kyjev. Varování před údery ze vzduchu během noci bylo vyhlášeno i na území Lvovské a Volyňské oblasti, které sousedí s Polskem.

