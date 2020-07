‚Cynická evropa by se měla probrat.‘ Sicílie a Kalábrie žádají vládu o pomoc s přílivem migrantů

Lídři jihoitalských regionů Sicílie a Kalábrie vyzvali v neděli vládu v Římě, aby urychleně řešila situaci s migranty, kteří připlouvají z Afriky do těchto oblastí. V prvním pololetí se oproti loňsku počet migrantů, kteří dorazili do Itálie přes Středomoří, více než zdvojnásobil, vyplývá z v pondělí zveřejněné zprávy unijní agentury pro pohraniční a pobřežní stráž Frontex. Řím 21:24 13. července 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Italský policista doprovází migranty poté, co vystoupili v sicilském přístavu Augusta | Zdroj: Reuters

Jihoitalské regiony také podle tiskové agentury EFE upozornily vládu, že jejich zařízení pro migranty jsou přeplněná. Obavy mají i z protestů proti ubytování běženců s nákazou covidu-19.

„Jsme přesvědčeni, že otázka migrace by měla být v centru pozornosti (italské) vlády... Je tu problém sanitární, sociální i ekonomický, potřebujeme okamžité řešení,“ uvedl předseda sicilské regionální vlády Sebastiano Musumeci, který vyzval italskou vládu k vyhlášení nouzového stavu v jižních oblastech potýkajících se s přílivem migrantů.

„Absolutně neudržitelná“ je podle Musumeciho situace na Lampeduse, která patří k Sicílii a leží asi 100 kilometrů od afrického pobřeží. Jen za sobotu na tento ostrov s asi sedmi tisíci obyvatel připluly tři čluny s celkem 173 migranty, přitom na 600 už jich tam bylo předtím. Kapacita tamního střediska pro migranty je přitom asi 100 lidí.

Musumeci kritizoval i Evropskou unii za to, že Itálii nedostatečné pomáhá s přílivem běženců. „Evropa, ta cynická Evropa, by se měla probudit a opustit svou pokryteckou roli, které se drží už příliš dlouho,“ uvedl šéf sicilské samosprávy.

Péče o nemocné

Otázkou ale není jen to, kdo migranty po jejich vylodění v Itálii přijme, ale také to, kdo zajistí testy na covid-19 a případnou péči o nemocné. Předsedkyně regionální vlády Kalábrie Jole Santelliová vyzvala italskou vládu, aby všechny migranty umisťovala do karantény na lodě u italských břehů. To vláda dělá mimo jiné s běženci, které přivezou k jejím břehům humanitární plavidla. K tomuto účelu slouží trajekt Moby Zaza kotvící u sicilského přístavu Porto Empedocle, jeho kapacita už ale přestává stačit.

Santelliová také uvedla, že italská letoviska na jihu země žijí z cestovního ruchu a některé turisty podle ní může odradit ubytování migrantů pozitivně testovaných na covid-19 v těchto lokalitách.

Agentura AP v pondělí informovala o protestu desítek místních v kalábrijském městečku Amantea proti ubytování více než desítky běženců, u nichž se potvrdil covid-19 a kteří byli umístěni do karantény vedle obytné čtvrti v tomto přímořském městečku s asi 14 tisíc obyvatel. Už o víkendu desítky místních blokovali kvůli tomu státní silnici. Podle italských médií tam dohlíží na pořádek zatím policie, ale ve hře je i vyslání armády.

Podobný protest, kvůli němuž vláda vyslala na pomoc vojáky, se odehrál koncem června v italském městečku Mondragone nedaleko Neapole, když tam úřady nařídily omezení pohybu pro asi 700 lidí na sídlišti, kde žijí většinou bulharští dělníci pracující v zemědělství.

Větší počet běženců

Podle nejnovějších předběžných údajů Frontex připlulo od začátku roku do Itálie na 7200 běženců, zatímco loni za stejné období to bylo na 3200 běženců. Úřad vysokého komisaře pro uprchlíky (UNHCR) eviduje od začátku roku do 8. července 7330 migrantů, kteří připluli do Itálie přes Středomoří, přičemž za celý loňský rok to bylo 11 471 osob.

Frontex vysvětluje velký nárůst oproti loňsku „velmi nízkými počty“ z loňského prvního pololetí. Tehdy totiž byla v Itálii ve vládě krajně pravicová strana Liga, jejíž šéf jako ministr vnitra Matteo Salvini uzavřel přístavy pro lodě nevládních organizací s migranty.

Podle agentury Frontex letos za první pololetí klesl o téměř pětinu počet ilegálních přechodů vnějších hranic Evropské unie ve srovnání s loňským prvním půlrokem. Zhruba o polovinu poklesl letos příliv migrantů do Řecka a Španělska, do Itálie a na západním Balkáně ale naopak výrazně vzrostl.