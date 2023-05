Studuje a pořádá sbírky na podporu Ukrajiny. Lidé se mu složili na kamión, další v řadě je sanitka

Pomoc pro Ukrajinu sice slábne, lidé jsou válkou unaveni, ovšem řada lidí to rozhodně nezabalila. Student Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Vasyl Kapustej dokázal vybrat více než osm milionů korun, za které nechal postavit mobilní prádelnu se saunou, financuje provoz rehabilitačního střediska a chystá mobilní zubařskou ambulanci a rentgen. Praha 13:06 14. května 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vasyl Kapustej ve své garáži na pražském Žižkově, odkud sbírku organizuje | Foto: Ľubomír Smatana | Zdroj: Český rozhlas

Celá Vasylova sbírka končí na Ukrajině, kde pomáhá dvěma vojenským útvarům a z potravinové sbírky zásobuje i civilisty na Donbase. Na další cestu na frontu se 27letý student práv chystá v druhé půlce května.

„Hlavně díky propagaci na sociálních sítích může mít obyčejný student práv neskutečný dosah. Když něco píšu o sbírce, přidám to do dvaceti skupin, které se zaměřují na pomoc Ukrajině, a může to vidět půl milionu lidí,“ říká v obyčejné garáži na pražském Žižkově nakrátko ostříhaný mládenec s ukrajinským trojzubcem na řetízku kolem krku.

Na tričku má typický nápis s obrázkem potápějící se ruské válečné lodě a vesele vypráví, jak jejich rodinná humanitární organizace zásobuje dvě bojové brigády na Donbase a v Záporoží.

„Sem nosí lidé věci do sbírky, potraviny, výstroj, hygienické potřeby a třeba tady vidíte zákopové svíčky, to nám dělají skauti,“ popisuje.

Rekonvalescence v kamionu

Kromě obvyklé humanitární pomoci ale Vasyl s otcem a matkou vymysleli mnohem zajímavější plán. Za 1 200 000 korun nechali postavit na Ukrajině kamion s prádelnou, sprchami a saunou.

„Za málo peněz, hodně muziky. Málokdo si tady umí představit, jak velká je to pomoc. Kamion parkuje za frontou a vojáci si můžou konečně vyprat a umýt se,“ vysvětluje Vasyl. Proto také po dohodě s veliteli dává dohromady pojízdnou zubařskou ambulanci.

„Personál mají vojáci svůj, my dodáme sanitku se vším vybavením a staráme se o přístroje a provoz. Zubařská ambulance nás vyjde na 820 tisíc. K tomu ještě připravujeme pojízdnou rentgenovou laboratoř, stojí přes milion korun. To všechno financujeme ze sbírky na portálu znesnaze21,“ říká Vasyl.

Díky Vašim darům se nám daří takovéto nákladné a technicky složité projekty realizovat velmi rychle a efektivně.



Stále je před námi ale ještě mnoho práce.

Morální dilema

Vasyl Kapustej pochází ze Zakarpatské Ukrajiny, tam se narodil, do Česka se jeho rodiče přestěhovali za prací před dvaceti lety. Když začala válka, přemýšlel o tom, že se přihlásí do armády, ale matka mu to rozmluvila. „Vlastně jsem užitečnější tady. Pomáhám z Česka, když už nejsem v zákopech,“ uvažuje Vasyl.

K frontě ale jezdí Vasyl s matkou pravidelně, vozí věci 128. zakarpatské brigádě na Donbas a od podzimu dováží pomoc také 24. mechanizované brigádě ze Lvova, která je dislokovaná v oblasti Záporoží.

„Velkou radost mám z toho, že se nám podařilo domluvit rehabilitační centrum. Psychologové tam mluví s vojáky, mají tam relaxační centrum, kde se můžou dát trochu dohromady, a my platíme provoz zhruba 60 tisíc korun měsíčně,“ uzavírá Vasyl.

V druhé půli května čekají Vasyla Kapusteje závěrečné státní zkoušky na právnické fakultě a hned po té odjíždí s další várkou pomoci na Ukrajina. Profesní plány zatím ujasněné nemá.

„Něco zajímavého se vždycky najde, v každém případě sbírka na Ukrajinu pokračuje, budeme tam jezdit dál až do konečného ukrajinského vítězství,“ uzavírá Vasyl.