Pomoc USA je pro Kyjev klíčová, Evropa teď není schopna jejich pomoc nahradit, míní expert Petráš

USA jsou nejvýznamnější poskytovatel zbraní Ukrajině. Kongres od začátku ruské agrese schválil vojenskou pomoc v hodnotě přes 170 miliard dolarů, tedy asi čtyř bilionů korun. K odeslání na Ukrajinu zbývají zbraně a armádní vybavení za víc než tři miliardy dolarů schválené za Trumpova předchůdce Joea Bidena. „Ukrajina by postrádala všechno," hodnotí pro Radiožurnál plukovník generálního štábu v záloze Zdeněk Petráš z Univerzity obrany v Brně. Rozhovor Washington/Kyjev 15:52 4. března 2025

Dá se v tuto chvíli říct, jak dlouho může Ukrajina vydržet bez dodávek americké pomoci?

Zcela určitě se nedá říci přesně, jak dlouho může Ukrajina bez americké pomoci vydržet, ale pořád platí a platit bude, že americká pomoc je naprosto klíčová. Pokud by mělo to pozastavení, o kterém Trumpova administrativa hovoří, trvat delší dobu, v horizontu několika týdnů, několika měsíců, bude to mít fatální důsledky pro obranu Ukrajiny.

Na druhé straně je potřebné si uvědomit, že Trumpova administrativa a Trump samotný pohlíží na současný vývoj jako na něco, kdy Ukrajina může těžko zvrátit dosavadní vývoj tím, že nabude poměrně velkého vojenského potenciálu ze strany Ameriky, ze strany svých evropských spojenců. Nejsou zde nějaké indicie, které by nasvědčovaly tomu, že by zásadním způsobem došlo ke zvratu v tomto konfliktu a vývoji na ukrajinské frontě.

Spojené státy posílaly Kyjevu například raketomety HIMARS, balistické střely ATACMS, protivzdušné systémy Patriot, munici a obrněnou armádní techniku. Co by v případě, kdyby to zastavení dodávek trvalo delší dobu, Ukrajina postrádala nejvíc?

Ukrajina by postrádala prakticky všechno. Je to otázka udržování určité úrovně střežení vzdušného prostoru, zabezpečení obrany proti vzdušným silám ruské armády, získání možnosti vést manévrovací operace a to vše, co Spojené státy poskytovaly Ukrajině, bylo nutné k tomu, aby Ukrajina mohla udržovat alespoň zčásti tuto operační situaci na frontě.

Na druhou stranu si musíme uvědomit, že i Rusko má určitý operační cíl. Otázkou je, jestli už ho dosáhlo tím, že získalo většinu území Donbasu, Luhanskou separatistickou republiku, Doněckou separatistickou republiku, oblast jižně od Chersonu a část Záporoží. Dodávky, které obsahovaly zbraně a zbraňové systémy, které Amerika dodávala na Ukrajinu, jsou naprosto klíčové pro to, aby byla určitá parita v tom vývoji operační situace na ukrajinské frontě.

Evropa deklaruje, že vytrvá ve své vojenské pomoci Ukrajině. Dnes to znovu zopakovala třeba Velká Británie. Je schopná americké dodávky případně nahradit a v jakém časovém horizontu?

Odvážil bych se říci, že v tuto chvíli Evropa není schopna zabezpečit to, co dodávaly a chystaly se dodat Spojené státy. To, co slyšíme ze strany hlavních představitelů evropských zemí, jsou politické závazky a ukáže to až čas, zda se opírají o skutečně technologickou sílu a možnost evropského obranného zbraňového průmyslu vyrábět tyto zbraně a dodávat je.

Jeden z klíčových faktorů, který souvisí s tímto konfliktem, je, že mnohé státy se už z hlediska pomoci Ukrajině vyčerpaly. To, co mají ve skladech a k dispozici, už stačí víceméně pouze k tomu, aby tyto státy zabezpečily svoji vlastní obranyschopnost a zabezpečovaly závazky směrem k Severoatlantické alianci či k EU.

Teď už záleží pouze a jedině na tom, jak se dokáže zmátořit evropský obranný a zbraňový průmysl, aby začal vyrábět zbraně a systémy, které Ukrajina potřebuje, a začal je na Ukrajinu dodávat.

Opět tady je určitý časový rámec, dokdy se Trumpova administrativa chystá přistoupit k mírovým jednáním s Ruskem o mírovém uspořádání a vypořádání tohoto konfliktu. Na straně druhé jsou tendence Evropy posílit ukrajinskou obranu, ale čas, který Evropa má, je velice malý.

Spojené státy ovšem dodávají Ukrajině i zpravodajské informace. Je jasné, jestli i ty jsou součástí toho pozastavení spolupráce, anebo v tomto panuje ještě nejistota?

Zpravodajské informace, zpravodajská činnost je poměrně citlivá záležitost. To by mohlo být i dále předmětem spolupráce mezi Ukrajinou a Spojenými státy a příslušnými zpravodajskými službami.

Tady by ta pomoc mohla pokračovat a mohlo by to mít určitý pozitivní dopad na vývoj konfliktu a samozřejmě i na to, jak se bude utvářet možnost projednat, vytvořit a nastolit spravedlivý mír pro Ukrajinu. Sice je to poměrně diskutabilní záležitost, ale já se odvažuji říci, že by zpravodajská činnost ze strany Spojených států ve prospěch Ukrajiny mohla pokračovat.