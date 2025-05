Pomoc v Pásmu Gazy má zajišťovat nová humanitární organizace. Podporují ji Spojené státy

Nově založená organizace Humanitární nadace pro Pásmo Gazy (Gaza Humanitarian Foundation), kterou podporují Spojené státy, zahájí svou činnost do konce května. Organizace zároveň požádala Izrael, aby do té doby umožnil přísun humanitární pomoci do Pásma Gazy za použití dosavadních postupů distribuce pomoci. S odvoláním na dopis organizace adresovaný Izraeli to píše agentura Reuters.

