Pomohla americká stopka na informace Rusům? Stažení Ukrajinců z Kursku je ‚otázkou týdnů‘

Ukrajinská operace v ruské Kurské oblasti se ocitá v ohrožení. Ruský postup v posledních dnech výrazně zrychlil a Ukrajincům hrozí obklíčení. Některá zahraniční média to dávají do souvislosti s rozhodnutím Spojených států pozastavit sdílení zpravodajských informací s Ukrajinou, podle odborníka Matúše Haláse se situace ukrajinských sil v Kursku nicméně zhoršila už před několika týdny. Varuje proto, že stažení Ukrajinců z Kursku je otázkou týdnů.

Ruské síly podnikají úspěšnou ofenzivu v Kurské oblasti, kam ukrajinská armáda překvapivě vpadla loni v srpnu a zabrala tam část ruského území. Koncem minulého týdne se ruským vojákům podařilo dobýt zpět několik vesnic a pozice ukrajinských sil v ruské Kurské oblasti se výrazně zhoršila, podle zpráv z bojiště tak tisícům ukrajinských vojáků v Kursku hrozí obklíčení.

„Během posledních čtyř dnů ruští vojáci vyčistili v Kurské oblasti tolik území, kolik nedokázali vyčistit ani během několika měsíců,“ cituje agentura Reuters telegramový účet Rybar, který patří mezi populární proválečné kanály v Rusku.

Americký Institut pro studium války ve své sobotní analýze uvedl, že Rusové využili „neúspěšné ukrajinské rotace“ k postupu u města Sudža, které pro ukrajinské síly operující v Kurské oblasti představuje důležitou základnu. O den později pak ISW upozornil na „pozoruhodnou časovou souvislost“ mezi aktuálním úspěchem ruských sil v Kurské oblasti a rozhodnutím administrativy amerického prezidenta Donalda Trumpa pozastavit sdílení informací amerických zpravodajských služeb s Ukrajinou

Také některé zahraniční deníky varují, že se Trumpovo rozhodnutí pozastavit tok zpravodajských informací na Ukrajinu odráží na špatné situaci ukrajinských jednotek v Kurské oblasti, které čelí nepřetržitým útokům ruské armády podporované vojáky ze Severní Koreje. Upozorňuje na to například magazín Time, podle kterého byla ztrátou informací od amerických zpravodajských služeb nejsilněji postižena právě ukrajinská operace v Kursku.

„Důsledkem této pauzy jsou stovky mrtvých Ukrajinců,“ řekl pro magazín Time představitel ukrajinských ozbrojených sil, který si nepřál být jmenován. Ukrajinci tím podle magazínu Time přišli o schopnost odhalit blížící se ruské bombardéry a varovat tak zavčasu ukrajinské civilisty i vojáky před rizikem ruského náletu.

Podle bezpečnostního analytika z Ústavu mezinárodních vztahů Matúše Haláse se nicméně velmi těžko hodnotí, do jaké míry se absence zpravodajských informací USA skutečně podepisuje na situaci na bojišti.

„To, co je známé, je, že se situace v Kurské oblasti dlouhodobě zhoršovala. Asi před týdnem nebo dvěma týdny tam byly dost pesimistické zprávy, co se týče logistiky, protože tam ruské ozbrojené síly poslaly ty nejlepší lidi, kteří ovládají drony, což výrazně omezilo možnost Ukrajinců zásobovat svoje jednotky,“ říká pro iROZHLAS.cz s tím, že Rusové ze vzduchu cílí na všechny zásobovací trasy ukrajinské armády v Kurské oblasti.

Právě to je podle odborníka hlavním důvodem rychlejšího ruského postupu, kterému Ukrajinci v Kursku v posledních dnech čelí. „Nijak výrazněji bych to nespojoval s nesdílením zpravodajských informací, spíš bych to spojoval s výraznou převahou, co se týká bezpilotních prostředků a ohrožováním logistiky,“ míní Halás, podle kterého však rozhodnutí o nesdílení amerických zpravodajských informací s Ukrajinou mohlo přispět k už tak špatné situaci, jaké Ukrajinci v Kurské oblasti čelí.

Mapa Institutu pro studium války vyznačuje červeně ruský postup v Kurské oblasti, modře ukrajinské pozice

‚Střílíme napůl slepí‘

Magazín Time s odvoláním na ukrajinské zdroje také upozorňuje, že ztráta amerických zpravodajských informací zároveň výrazně omezila schopnost ukrajinských sil podnikat údery na střední a dlouhé vzdálenosti. K tomu využívají mimo jiné americké raketomety HIMARS, za pomocí kterých se Ukrajině dařilo podnikat útoky například proti ruským velitelským centrům daleko za frontovými liniemi.

Bez přístupu k informacím z amerických satelitům jsou ale tyto schopnosti významně ochromené, píše Time. Po roztržce Trumpa s ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským v Oválné pracovně totiž americká vláda pozastavila Ukrajině přístup k satelitním snímkům, které Ukrajina při plánování úderů proti vzdáleným ruským cílům využívala.

„Pozastavení sdílení zpravodajských informací má okamžitý dopad na schopnost ukrajinských ozbrojených sil lokalizovat významnější cíle a možná do jisté míry i koncentrace ruských sil dál od frontové linie. To jsou informace, které skutečně dokážou poskytovat jen Spojené státy,“ podotýká Halás.

Pozastavení amerických zpravodajských informací s Ukrajinou tak podle něj dopadá především na schopnost Ukrajiny lokalizovat cíle například za pomoci raketometů HIMARS. Na to upozorňuje také vojenský expert a analytik ukrajinského Národního institutu strategických studií Mykola Beleskov. „Stále s nimi můžeme střílet, střílíme ale napůl slepí,“ říká pro server Politico.

„Bylo mnoho případů, kdy Ukrajinci poslali rakety na konkrétní budovu, protože měli zpravodajské informace od Spojených států, že se tam setkávají ruští důstojníci. To jsou informace, které jsou důležité, a (pozastavení sdílení zpravodajských informací) má okamžitý dopad. Situace v Kurské oblasti se nicméně zhoršuje už týdny, není to otázka dvou dní,“ varuje Halás, podle kterého Ukrajincům v Kurské oblasti nyní hrozí obklíčení, respektive rozdělení obsazeného ruského území na dvě části.

Stažení je nevyhnutelné

Před hrozícím scénářem obklíčení ukrajinských jednotek varují i některá zahraniční média. Například magazín Forbes píše, že ruské síly bombardují mosty v Kurské oblasti, aby odřízly deset tisíc ukrajinských vojáků a zabránily jim v případném přesunu z Kurské oblasti zpět na Ukrajinu.

Hrozící černý scénář pro ukrajinské síly vykresluje také britský deník The Telegraph, podle kterého Rusko v Kurské oblasti prolomilo klíčové obranné linie a narušilo zásobovací trasy ukrajinské armády. Ukrajinským vojákům tak hrozí obklíčení a podle britského deníku nyní ukrajinské vojenské síly zvažují, že se z kurské oblasti stáhnou a předejdou tak pádu do ruské pasti.

Ukrajinská operace v Kurské oblasti, která měla posílit morálku Ukrajinců a zároveň posloužit ukrajinské straně jako vyjednávací karta pro mírové rozhovory s Ruskem, se tak ocitá v ohrožení. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ještě v únoru tvrdil, že pokud obě strany usednou k vyjednávacímu stolu, nabídne Moskvě výměnu obsazených území, podle Haláse ale taková myšlenka byla předem odsouzena k neúspěchu.

„Perspektiva, že jakékoliv územní zisky v Kurské oblasti budou hrát nějaký vliv při vyjednávání, se upřímně řečeno limitně blížila nule. Nikdy jsem nechápal účel této operace. Chápu to, co bylo deklarované, že to posilňuje morálku ukrajinských ozbrojených sil. To byl fakt, ale mělo to jen krátkodobý účinek,“ míní Halás, podle kterého nedávalo a stále nedává žádný smysl držet ukrajinské síly na ruském území namísto toho, aby bránily ruskému postupu na východě Ukrajiny, například u města Pokrovsk.

„Z dlouhodobého hlediska to nemůže mít žádný dopad na vyjednávání, ani na morálku ukrajinských ozbrojených sil. Krátkodobý dopad tam byl, ale to už je více než šest měsíců,“ dodává odborník. Podle něj je ukrajinské stažení z Kurské oblasti nevyhnutelné a situaci významněji nepomůže ani opětovné sdílení zpravodajských informací s Kyjevem, ke kterému by podle nedělních slov Trumpa mělo brzy dojít.

„Myslím, že ani kdyby Spojené státy začaly opět sdílet zpravodajské informace, situace v Kurské oblasti se radikálně nezlepší v ukrajinský prospěch. Skutečně si myslím, že je otázkou pár týdnů, než ukrajinští vojáci na ruském území už nebudou, bez ohledu na sdílení, či nesdílení zpravodajských informací,“ míní Halás.