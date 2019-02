USA odstupují od raketové smlouvy s Ruskem. Podle Washingtonu Moskva dohodu porušila

Spojené státy odstupují od smlouvy s Ruskem o likvidaci raket středního a krátkého doletu z roku 1987. Oznámil to v pátek americký ministr zahraničí Mike Pompeo. Články smlouvy přestanou být USA vázány s platností od soboty, o svém kroku bude Washington oficiálně informovat Moskvu. Spojené státy pátečním oznámením spustily půlroční výpovědní lhůtu, během níž je ještě možné o osudu dohody jednat. Washington 14:58 1. února 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Americký ministr zahraničí Mike Pompeo | Foto: Carlo Allegri | Zdroj: Reuters

Smlouvu o likvidaci raket středního a krátkého doletu (Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty, INF) podepsali sovětský vůdce Michail Gorbačov a americký prezident Ronald Reagan 8. prosince 1987 ve Washingtonu. V platnost vstoupil tento dokument 1. června 1988.

INF zakazuje pozemní balistické rakety a řízené střely s dosahem 500 až 5500 kilometrů. Rozepře ale nedávno vyvolal nový ruský systém označovaný jako Novator 9M729.

Pentagon Rusko obviňuje, že výrobou nové rakety smlouvu porušilo. Obdobný názor mají i NATO a mezinárodní odborná komunita, Moskva to ale odmítá.

Pompeo řekl, že pokud se Rusko do půl roku nevrátí k dodržování INF, smlouva skončí. USA jsou ale podle něj ochotny vést s Ruskem rozhovory o kontrole zbrojení. „Prezident Donald Trump stojí o dohodu, která je ověřitelná,“ upozornil americký ministr.

Trump v pátek podle agentury Reuters uvedl, že USA jsou připraveny k „vynikajícím hospodářským, obchodním, politickým a vojenským vztahům s Ruskem“, jakmile příslušné jednání o kontrole zbrojení skončí.

Problémy na ruské straně

Že je hlavní problém s dodržováním smlouvy ze strany Ruska, a ne tolik ze strany Spojených států, potvrdil pro iROZHLAS.cz už loni v říjnu také Michal Smetana, odborník na problematiku jaderných zbraní i zbrojení a odzbrojení ze Střediska bezpečnostní politiky.

„Z mého pohledu Spojené státy smlouvu neporušují, ale mohl by existovat systém, díky kterému to může Rusko ověřit a zároveň se s Ruskem dohodnout tak, aby se vrátilo zpátky do smluvního režimu. A ty systémy, které smlouvu porušují, se adaptovaly tak, aby splňovaly její podmínky. To technicky proveditelné je,“ řekl.