Pondělíček: Hádka v Bílém domě nebyla jen o nešikovnosti, ale o hlubokém rozporu v chápání míru

Páteční schůzka Donalda Trumpa a J. D. Vance s Volodymyrem Zelenským v Bílém domě skončila ostrou výměnou názorů. „Hlavní důvod, proč se to vyhrotilo, je podle mě to, že Amerika má fundamentálně jinou představu o tom, jak by měl vypadat mír a co je za to ochotná obětovat. Trump ukazuje, že zatímco s Ruskem bude jednat, Ukrajině se předloží něco, co bude muset přijmout," řekl pro Radiožurnál amerikanista a komentátor Fóra 24 Jiří Pondělíček. Rozhovor Washington 10:52 1. března 2025

Trumpova vyjádření vyznívají celkem jednoznačně tak, že ukrajinská bezpečnost pro něj není důležitá, míní Jiří Pondělíček | Foto: Kateřina Cibulka | Zdroj: Český rozhlas Plus

Dá se říct, proč se schůzka v Bílém domě tak vyhrotila? Jakou roli hrál při hádce americký viceprezident J. D. Vance?

Řekl bych, že viceprezident J. D. Vance je v zahraniční politice už delší dobu takovým mužem na špinavou práci. Bylo to vidět i při jeho vystoupení na bezpečnostní konferenci Mnichově, kdy tvrdě kritizoval Evropu. S jeho přítomností se dá říct, že jsem očekával nějakou konfrontaci.

Hlavní důvod, proč se to vyhrotilo, je podle mě to, že Amerika má fundamentálně jinou představu o tom, jak by měl vypadat mír a co je za to ochotná obětovat, to je ten hlavní problém. Není to jen otázka nevhodně zvolených slov, nešikovnosti a špatné taktiky, ale hluboký rozpor.



Amerika to dává najevo třeba tím, jak Trump říká, že Putina nechce urážet, protože s ním musí jednat, ale Zelenského ústně uráží. Tím ukazuje, že zatímco s Ruskem bude jednat, Ukrajině se předloží něco, co bude muset přijmout a žádné jednání tam nebude.

Donald Trump mimo jiné řekl, že je proruský i proukrajinský. Jak tomu rozumět?

To je snaha vystupovat v konfliktu jako nestranný mediátor. To by samo o sobě bylo špatné, když řeknu, že jsem na straně oběti i agresora. Ale dobře, to by ještě šlo chápat jako nějakou snahu o diplomacii. Problém je, že to tak ve skutečnosti nevypadá.

Donald Trump, který sám – byť hodně přehnaně – řekl, že bez americké pomoci by Kyjev prohrál válku během dvou týdnů, a vlastně zároveň řekl, že prezident Biden byl hloupý, když tu pomoc poskytl. Vlastně říká, že měl Biden nechat Ukrajinu padnout. Jeho vyjádření vyznívají celkem jednoznačně tak, že ukrajinská bezpečnost pro něj není důležitá.

Dá se odhadnout, co bude následovat? Mohly by Spojené státy úplně zastavit pomoc Ukrajině?

To je krizový scénář. Už teď se přísun zbraní téměř zastavil, co jsem četl, vše bylo schváleno za prezidenta Bidena a nic nového oznámeno nebylo.



Ještě větší problém by bylo, kdyby Spojené státy ukončily spolupráci i v jiných oblastech nepřímé pomoci, to znamená ve sdílení zpravodajských informací a koordinaci pomoci, která se dělala z amerických základen v Německu. Já se obávám, že to je poměrně reálný scénář, protože Amerika dává najevo, že nebude tlačit na Rusko, které k jednacímu stolu nepřišlo s žádným ústupkem, ale na Ukrajinu.