Poničený Nord Stream se vydala prozkoumat švédská ponorka. Má zjistit více o příčinách výbuchů

Hidžáb je v Íránu mocenský nástroj, tvrdí novinářka Engelová. Podle ní je určen k šikaně žen

„Protesty proti zahalování už přešly i do ulic, a to nejen během těch současných demonstrací. Tohle je už například něco, co by s vámi svobodomyslnější Íránky probíraly i veřejně,“ soudí novinářka.