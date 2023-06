Z takové hloubky se ještě nezachraňovalo. Potápěč upozorňuje na úskalí pátrání po ztracené ponorce

Záchranné týmy u východního pobřeží Kanady dál svádějí boj s časem ve snaze vypátrat malou ponorku Titan s pěti lidmi na palubě, která se ztratila v neděli při plavbě k vraku Titaniku. Po ponorce s pětičlennou posádkou pátrá letectvo a řada plavidel i s nasazením podmořských sonarů. „Pokud nespustili operaci hned na začátku, jsou šance na záchranu opravdu malé,“ míní potápěč a konstruktér malých ponorek Pavel Gross. Rozhovor Boston/Praha 18:57 21. června 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ponorka Titan, která se ztratila při průzkumu Titaniku | Zdroj: Reuters

Záchranné týmy podle serveru Rolling Stone zachytily pravidelné údery, které se opakovaly v intervalu 30 minut, posléze ale utichly. Je možné je považovat za nadějný signál nebo jste v tomto směru skeptický?

To nemohu dost dobře posoudit. Co jsem četl, tak signály nejprve zaznamenalo letectvo, a poté nebyly verifikované. A jestli to bylo bouchání, to nevím – prostě zjistili zvuky, které jdou zezdola.

Lze na základě dostupných informací posoudit, jaké komplikace postihly ponorku klesající k Titaniku i na základě časových údajů, kdy se přestala ozývat?

Největší nebezpečí nespočívá jen v technice, ale také v nepříjemném okolí kolem Titaniku. Roli hraje hloubka, ale také silné proudy. Cameronově expedici s ponorkami MIR 1 a MIR 2, kterými byl natáčen film Titanic, se například stalo, že je silný proud přitlačil ke stěně Titanicu a motory se od ní nestačily odlepit.

Tyto proudy však nastanou a skončí, podobně jako počasí. V nepříznivém směru netrvají většinou tak dlouho. Mohl je ale nahnat proud, který neočekávali, který je mohl nahnat do nějaké nepřehledné struktury vraku, kde zůstali viset a nemohli se z toho dostat.

Je totiž něco jiného, když proud přitlačí ponorku k rovné stěně, od které se ponorka odlepí. Když ji ale nažene do rozeklané struktury mezi zohýbané plechy, může tam zůstat viset.

Jak je ponorka vybavena, pokud jde o spojení s mateřskou lodí?

Spojení s mateřskou lodí je možné jedině ultrazvukem. Ultrazvuk se používá běžně na spojení, ale taky nebývá úplně spolehlivý jako třeba naše rádio ve vzduchu, protože jsou tam například skočné vrstvy, tedy ohraničené vrstvy mezi různými oceánskými teplotami.

Každá tato vrstva působí jako odrazná plocha. Místo aby se dostal signál nahoru, může se odrazit zpětně ke dnu, ale jen dočasně. To, že spojení s ponorkou není dlouhodobě, vypadá ošklivě.

Šance na záchranu?

V jakých podmínkách by tedy asi teď mohla být posádka ponorky Titan?

Jestli jsou naživu, tak bych asi v jejich situaci být nechtěl. Záchrana z této hloubky ještě nikdy nebyla provedena, v záchranné technice jde o úplnou novinku.

Problém je v tom, že ponorek, které této hloubky dosáhnou, existuje ve světě jenom několik. To znamená, jestli se skutečně někdo rozhodne, že tam pošle záchrannou ponorkou, objevuje se i logistický problém, jak ji naložit do letadla. Jsou potřeba různé přípravy, potom by se musela nalodit na loď, která také ale potřebuje nějakou dobu na to, než se na místo dostane.

Pokud se na takové operaci nezačalo pracovat hned na začátku, jsou šance na záchranu opravdu malé.

List The New York Times v úterý upozornil, že už před lety někteří odborníci poukazovali na diskutabilní konstrukční prvky ponorky Titan, že neprošla patřičnou certifikací. V roce 2018 dopis adresovaný šéfovi firmy OceanGate Stocktonu Rushovi podepsaly více než tři desítky expertů oceánografů, průzkumníků, inženýrů, zástupců firem a výrobců ponorek. Podle Rushe ale jde o průlomovou technologii, na kterou nelze vztahovat stávající normy. Bylo znepokojení tedy na místě?

Bylo na místě. Já na veliké průlomové techniky nevěřím. Pokud vím, tak měli pravděpodobně dvě titanové koule za sebou, v každé bylo po dvou nebo třech lidech. Tyto koule jsou tlaková tělesa, která musí vzdorovat vnějšímu tlaku a jsou propojeny průlezem.

Žádnou průlomovou techniku v tom tedy nevidím a věřím, že odborníci, kteří proti tomu měli námitky, měli asi plnou pravdu. Navíc byla ponorka bez certifikace, které jsou velmi drahou a zdlouhavou záležitostí – zřejmě prostě chtěli ušetřit.

A řeči jako že se na to nevztahují současná pravidla, protože to je nová konstrukce, tak tím ještě spíš. Každá nová konstrukce je totiž douška dobrodružství, proto bych té ponorce opravdu nevěřil.