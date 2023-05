Mexický vulkán Popocatepetl je aktivní. Lidé nosí kvůli sopečnému popelu roušky, hrozí jim evakuace

Několik milionů lidí v okolí mexické sopky Popocatepetl žije už několik dní v pohotovosti. Možná se budou muset evakuovat. Vulkán je totiž neobvykle aktivní a zatím není jasné, jestli to není předzvěst velké erupce. Popocatepetl není spící vulkán a v nedávné minulosti už o sobě dal několikrát vědět. Teď je ale situace vážnější, než v předešlých letech. Ciudad de Mexico 18:05 25. května 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Popocatepetl byl klidný po celá staletí, ale aktivnějším se stal v roce 1994. Lávu a sloup popela naposledy vychrlil v létě 2020. Vždy šlo o krátké erupce, místní jsou na otřesy a stoupající dým celkem zvyklí. Popocatepetl dokonce znamená v domorodém jazyce kouřící hora.

V polovině května začal být vulkán aktivní znovu. Od minulého týdne už ze sopky stoupá oblak popela, teče láva a létají žhavé sopečné kameny. To trvá už několik dnů, což je neobvyklé.

Vědci zaznamenali už stovky otřesů způsobených procesy pod povrchem. Na města a vesnice v nejbližším okolí Popocatepetlu padá sopečný popílek. Dlouhotrvající aktivita sopky není běžná, proto jsou lidé z jejího okolí a úřady v pohotovosti.

Reakce úřadů

Nevzniká žádná panika, lidé jsou na otřesy a sopečný prach zvyklí. Ani podle vědců nejde o neznámý jev, sopka se takto chovala v minulých staletích už několikrát. Poslední velká erupce ovšem byla kolem roku 800 našeho letopočtu.

Postales de Don Goyo | 23 de Mayo



El volcán Popocatépetl pic.twitter.com/FNcfasFllH — Daniel Chazari (@dannychazari) May 25, 2023

Lidé v reakci na déšť popela vytáhli roušky a respirátory. Přikrývají studny a pumpy. Úřady jim doporučily utěsnit okna a dveře, nosit venku brýle a dlouhé rukávy a nohavice, aby se chránili před všudypřítomným popílkem.

S problémy se potýkají lidé nejen v bezprostředním okolí sopky, ale i v 70 km vzdáleném hlavním městě Ciudad de Mexico. Tam jsou zavřené parky, školy přešly na online výuku. Starostka mexické metropole řekla, že v případě erupce počítá se spadem popela a že jsou na to městské služby připravené.

Při posledním velkém výbuchu sopky v roce 2000 se muselo z oblasti kolem vulkánu evakuovat 50 000 lidí. Krizový plán by se nyní týkal 3,5 milionu lidí z asi 30 obcí a měst z oblasti vysokého a středního rizika.

Mexická vláda do regionu pod Popocatepetlem vyslala přes sedm tisíc vojáků, kteří by měli pomáhat při evakuaci v případě, že by k výbuchu sopky došlo.

Předpověď výbuchu

Podle mexických seizmologů a vulkanologů se nedá odhadnout, jak dlouho bude tato aktivita sopky trvat a jestli vůbec vyústí v erupci. Doufají, že dnešní měřicí přístroje zaznamenají varovné signály dostatečně včas, aby se mohli lidé evakuovat.

Popocatepetl patří mezi stratovulkány stejně jako například Vesuv v Itálii, který v roce 79 zničil města pod sebou. Dalším stratovulkánem je hora Svaté Heleny ve státě Washington v USA, jejíž erupce byla dokonce natočená v roce 1980.

Popocatepetl je ze stratovulkánů nejvyšší, jeho nadmořská výška je 5426 m. Kdyby k erupci opravdu došlo, tak by mohla způsobit velkou katastrofu.