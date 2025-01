Populisté i miliardáři. Seznam Trumpových hostů ukazuje, s kým se cítí spřízněný, míní amerikanistka

Donald Trump se v pondělí stane 47. prezidentem USA. Na seznamu hostů pozvaných na slavnostní ceremonii jsou mimo jiné zástupci velkých technologických firem a populisté, ale chybí na něm někteří lídři států. „Já budu sledovat inauguraci jako symbolický komunikační akt, který nám může leccos napovědět o nastupující administrativě,“ naznačuje pro Ranní Plus Kateřina Březinová, vedoucí Iberoamerického centra Metropolitní univerzity. Praha 15:21 20. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Donald Trump | Foto: Carlos Barria | Zdroj: Reuters

Inaugurace amerického prezidenta ve washingtonském Kapitolu připomíná korunovaci. Ovšem na slavnostním ceremoniálu se objeví nejen Trumpovi předchůdci ve funkci, ale i řada jemu blízkých politiků ze světa a byznysová smetánka Spojených států. Českou republiku zastoupí velvyslanec Miloslav Stašek a vládní poradce pro národní bezpečnost Tomáš Pojar. Je běžné, že se nezúčastní český prezident?

Zdá se, že na této inaugurační ceremonii to běžné bude. Když se podíváme i do jiných zemí, jako je Francie či Brazílie, tak pozvánku dostali nikoliv úřadující prezidenti, tedy nejvyšší hlavy států, ale spíše zástupci politických uskupení, s nimiž se Trumpovo hnutí MAGA (Make America Great Again) cítí více ideologicky spřízněno.

Inaugurační ceremonie jsou velice ritualizované, ale to ještě neznamená, že nepřinášejí inovace. Například John F. Kennedy poprvé pozval básníka, aby recitoval. Byl to Robert Frost. Jimmy Carter vystoupil poprvé z limuzíny a šel kus pěšky.

A koneckonců i sám Donald Trump porušil tradici, když v roce 2021 nepřišel na inauguraci svého nástupce Joea Bidena.

‚Přehlídka populistů‘

Server Politico.eu píše, že ve Washingtonu to bude vypadat tak trochu jako na globální přehlídce pravicových populistů. Vy jste mluvila o ideové spřízněnosti. Je to to hlavní, co motivovalo Trumpa pozvat lidi jako Nigel Farage, Éric Zemmour, Tom Van Grieken nebo Mateusz Morawiecki?

Já nevím, jestli je to to hlavní. V každém případě budu sledovat inauguraci jako symbolický komunikační akt, který nám může leccos napovědět o nastupující administrativě, která se bude pravděpodobně hodně lišit od té Trumpovy první.

V tomto směru nám to opravdu ukazuje, s kým se cítí spřízněn, koho ze spektra zejména konzervativních a krajně pravicových lídrů může považovat za své spojence.

Vidíme, že pod vedením Donadla Trumpa se z amerických republikánů stala populistická strana, která je inspirována nativistickými názory, společensky konzervativními postoji k otázkám genderu, odporem proti migraci a tak dále.

V tomto směru má celosvětově toto hnutí, tento způsob myšlení různé projevy. Ale tímto setkáním ve Washingtonu dává najevo, že míří nejen vnitropoliticky, ale dívá se i za hranice Spojených států amerických.

Tedy je to takový vzkaz, koho Donald Trump preferuje v některých funkcích a koho na druhou stranu nepreferuje? Ostatně to zdůrazňoval i v posledních dnech a týdnech. Dá se říct, že jeho tak trochu vyslancem je miliardář Elon Musk, který kritizoval tradiční německé politiky nebo britského premiéra Keira Starmera?Přesně tak. Třeba Muskův vzkaz straně Alternativa pro Německo (AfD) je v tomto směru signifikantní včetně toho, že končící německý kancléř Olaf Scholz není na seznamu pozvaných. A v tomto směru můžeme pokračovat.

Je to něco, co by mohlo přimět podporovatele Donalda Trumpa se zamyslet nad tím, jestli se to nevymyká jeho pohledu dovnitř USA, který sliboval po celou dobu své kampaně: my se budeme starat o vaši ekonomickou situaci, o to, aby se věci napravily tady ve Spojených státech.

V tomto směru mluví komentátor Fareed Zakaria o Donaldu Trumpovi jako o velice zdatném politickém akrobatovi, který ať udělá jakékoliv salto mortale, tak mu to jeho příznivci tolerují. Ať si jakkoliv protiřečí, pro ně je to součástí toho velkého příslibu, na který slyší většina amerických voličů.

Oligarchizace

Na inauguraci nebude jen zmíněný Elon Musk, ale také další byznysoví magnáti. Například Jeff Bezos ze společnosti Amazon, generální ředitel firmy Apple Tim Cook nebo zakladatel sociální sítě Facebook Mark Zuckerberg. Je to potvrzení Trumpova souručenství s technologickým byznysem a vlastně i oligarchizace americké politiky, před kterou varoval odcházející prezident Joe Biden?

Pojem oligarchie jsme ve vztahu k americké politické scéně neslyšeli až do minulého týdne. Vždy se mluvilo o jiných lídrech, jiných státech, když se zmiňovala oligarchie. A najednou tu minulý týden zazněl rozlučkový projev Joea Bidena.

O tomto víkendu vyšel podcast Steva Bannona War Room, který mluvil o úplně stejné věci. Vlastně reagoval na Bidena a také mluvil o zástupcích technologického byznysu jako o jisté oligarchii.

I když oba mluvili trochu o něčem jiném. Biden vyjádřil obavu nejmenovitě, ale bylo jasné, že mluví právě o těchto lidech, kteří zastupují v podstatě nejdůležitější sociální sítě, které v USA a celosvětově existují.

A zatímco Biden o nich hovořil velice varovně, tak Bannon o nich mluvil jako o potvrzení toho, že Trump zlomil a převedl na svou stranu. Jinými slovy že to není známka Trumpovy závislosti na technologickém světě, ale naopak znamení, že oni uviděli znamení a přišli políbit prsten.