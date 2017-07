Poradce amerického prezidenta Kushner popřel, že by se během voleb spolčil s Rusy

Poradce amerického prezidenta Jared Kushner popřel, že by se podílel na ruských zásazích do voleb ve Spojených státech. Neví prý ani o nikom, kdo by se na něčem takovém během kampaně podílel. Zeť amerického prezidenta Donalda Trumpa v pondělí vypovídal před senátním výborem o údajném napojení na Moskvu a ovlivňování prezidentských voleb. Kushner jim podle svých slov předal materiály, které dokazují, že všechny jeho kontakty s Rusy byly zákonné. Washington 20:45 24. července 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jared Kushner | Foto: Reuters

„Materiály a dokumenty, které jsem dobrovolně poskytl, ukážou, že všechno, co jsem udělal, bylo v pořádku. Mé jednání zapadá do normálního sledu událostí v rámci výjimečné kampaně. Dovolte mi, abych to řekl jasně: Nespolčil jsem se s Rusy a nevím o nikom dalším z kampaně, kdo by to udělal,“ řekl Kushner.

Prohlásil také, že se nemůže dočkat, až se podělí o všechny informace, které má, s vyšetřovateli, a poznamenal, že se těší na výpověď ve výboru pro tajné služby ve Sněmovně reprezentantů, která ho čeká v úterý.

Donald Trump podle svého zetě nabídl voličům lepší vizi a vedl lepší kampaň než jeho soupeřka, demokratka Hillary Clintonová, a proto listopadové volby vyhrál. Kushner tak odmítl tvrzení, že na Trumpově vítězství se podílely údajné ruské zásahy do hlasování.

Kushner se podle amerických médií loni setkal mimo jiné s ředitelem jedné z velkých ruských bank, s tehdejším velvyslancem Ruska v USA Sergejem Kisljakem a s ruskou právničkou Nataljou Veselnickou.

S Kisljakem údajně Kushner domlouval zřízení tajného komunikačního kanálu s Kremlem. Veselnická, která se sešla s Kushner a s prezidentovým synem Donaldem Trumpem juniorem, údajně nabízela kompromitující materiály týkající se Clintonové.

Kushner v prohlášení, které zveřejnil před dnešním slyšením v Senátu, všechny své schůzky s Rusy v době předvolební kampaně a během období přebírání moci označil za nevýznamné, a proto si je prý přesně nevybavuje.

Vliv Ruska na americké prezidentské volby objasňují celkem čtyři kongresové výbory a také zvláštní vyšetřovatel Robert Mueller.