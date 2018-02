Porazíme Islámský stát přerušením toků jeho příjmů, sdělilo americké ministerstvo financí a rozšířilo sankce

Americké ministerstvo financí rozšířilo sankce za podporu terorismu o tři osoby a tři společnosti. Ve svém pátečním prohlášení úřad oznámil, že jde o subjekty, které pomáhaly takzvanému Islámskému státu (IS) v Asii, na Blízkém východě a v Africe. Washington 17:49 9. února 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tzv. Islámský stát nezmizí - a to ani tehdy, až přijde o všechna jím dobytá území v Sýrii a Iráku. (Na ilustračním snímku černá vlajka, známý symbol džihádistů.) | Zdroj: Fotobanka Profimedia

„Administrativa je odhodlána porazit IS přerušením toků jeho příjmů, ať je to kdekoli. Všechny osoby a podniky, na něž se sankce zaměřují, přispěly k tomu, že IS mohl šířit terorismus v dané části světa,“ sdělil Sigal Mandelker, který na ministerstvu odpovídá za boj proti terorismu.

Na sankční seznam se dostal nově Abdulpatta Escalon Abubakar, jehož USA považují za klíčovou figuru IS na Filipínách. Obstarával radikálním skupinám peníze, zbraně a munici. Dále je na seznamu Yunus Emre Sakarya a jeho elektronický podnik působící v Turecku. Podle USA zajišťoval IS díly pro sestavení bezpilotního letadla. Třetí z přidaných na seznam Mohamed Mire Ali Yufus pomáhal IS na východě Afriky. Sankce se vztahují také na jeho dvě společnosti, které sídlí v Somálsku.

Majetek těchto lidí a podniků s nimi spojených v USA je zmrazen a američtí občané s nimi nesmějí udržovat žádné obchodní kontakty.