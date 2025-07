P. Diddy je vinen z přepravy lidí za účelem prostituce. Porota ho ale závažnějších obvinění zprostila

Raper P. Diddy je vinen ve dvou z pěti bodů obžaloby, kvůli kterým stanul před soudem v New Yorku. Dvanáctičlenná porota ho odsoudila pouze za přepravu lidí za účelem prostituce. Zbytek více vážných obvinění porota odmítla. Hudebnímu magnátovi Seanu Combsovi hrozí maximálně 20 let ve vězení, původně bylo ovšem ve hře i doživotí. Obhájci bojují u soudu o to, aby byl propuštěn z vazby, informuje The New York Times.

Aktualizujeme New York 16:00 2. 7. 2025 (Aktualizováno: 16:41 2. 7. 2025) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít