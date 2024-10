‚Portoriko je ostrov odpadků.‘ Trumpův tým po mítinku v New Yorku hasí průšvih u důležitých voličů

Dlouhé hodiny před vystoupením Donalda Trumpa v Madison Square Garden už se tisíce jeho příznivců tlačí ve frontě. Zaplavili střední Manhattan, kde jsou obvykle ve značné menšině, a čekání si zkracují sborovým skandováním: „USA, USA!“

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celou reportáž Jana Kaliby

Vidíme tu vlajky s fotkou Trumpa se zdviženou pěstí těsně po letním pokusu o atentát v Pensylvánii, moře klasických červených trumpovských čepic, ale i novinku – kšiltovku, kterou se lidé hrdě hlásí k tomu, že volí odsouzeného zločince.

Giorgil mi říká, že Trumpovo odsouzení zdejším soudem v New Yorku pro něj nic neznamená, jde podle něj o nespravedlivý, zpolitizovaný proces – prý i přesto, že verdikt vynesli porotci, které vybírali taky Trumpovi právníci. Muž ve středním věku říká, že Trump vrátí do Ameriky rozum, zastaví války ve světě a sníží inflaci, která je tu teď pod dvěma a půl procenty. A dodává, že Trump je sjednotitel.

Ptám se, jestli do toho zapadají i Trumpova slova o tom, že by proti Američanům, které označuje za vnitřní nepřátele, měla být za určitých okolností nasazena armáda, jak řekl v televizi Fox News.

„Tahle nařčení, to je jenom propaganda. Clintonová řekla, že Trump je Hitler a že my, co jdeme na tenhle mítink, jsme nacisti. Nikdo tu není nacista, jsme jen lidi s hodnotami zdravého rozumu, kteří chtějí mít tuhle zemi znovu skvělou,“ říká Giorgil.

S příchodem Donalda Trumpa na pódium Madison Square Garden zní New Yorkem znovu skandování jako při sportovním utkání s americkou účastí. I tentokrát mluví Donald Trump o vnitřním nepříteli, navrhuje zákon na trest vězení pro ty, kdo spálí americkou vlajku, slibuje ukončit válku na Ukrajině, zabránit třetí světové nebo zastavit nelegální migraci.

9 dní do volebního v



Donald Trump se vrací na Manhattan, kde 2015 “sjel z eskalátoru”



Dnes vystoupí v Madison Square Garden.



A je tu i @Radiozurnal1 @CRoPlus @iROZHLAScz



Strávil jsem den s jeho příznivci čekajícími ve frontě (1/X) pic.twitter.com/4P0dj3ou56 — Jan Kaliba (@JanKaliba) October 27, 2024

Od jeho předchůdců jsme slyšeli, že Amerika bude jen pro Američany, jak bouřil Trumpův přední poradce Stephen Miller. Trumpův přítel z dětství David Rem označil prezidentskou kandidátku demokratů Kamalu Harrisovou za ďábla a Antikrista. Také zaznělo, že je potřeba zajistit Trumpovi jasné vítězství, ideálně stem milionů hlasů, a ty jiné lidi porazit – nebo v jiném významu použitého slova zmasakrovat (slaughter the other people), jak uvedl podnikatel Grant Cardone.

Vtipy na účet menšin

Komik Tony Hinchcliffe vtipkoval na účet Američanů černošského a hispánského původu. Největší ohlas vzbudilo, když nazval americké teritorium Portoriko plovoucím ostrovem odpadků.

Ozvali se proti tomu mimo jiné přední republikáni a nakonec i Trumpův tým, který řečníka pozval. Portoričané totiž tvoří podstatnou část populace v klíčových státech voleb – třeba v Pensylvánii jich žije skoro půl milionu. A videoklip tohoto momentu se okamžitě začal šířit Amerikou.

Komik Tony Hinchcliffe vtipkoval na účet Američanů černošského a hispánského původu | Foto: Andrew Kelly | Zdroj: Reuters

Chris před Madison Square Garden říká, že je nadšený, že si Donald Trump a jeho tým udělali v nabitém kalendáři čas i na mítink v New Yorku.

Je to Trumpovo město, říká Ester a dokonce věří, že bývalý prezident může stát New York ve volbách vyhrát, což by byla naprostá senzace, protože tu vždy prohrál o víc než dvacet procentních bodů.

Někteří Newyorčané přišli naopak proti Trumpovu mítinku protestovat. Vidíme a slyšíme tu občas slovní potyčky a nadávky mezi oběma tábory.

„Ten chlap je příliš opovrženíhodný na to, abychom nepřišli vyjádřit názor. S Trumpem umírá demokracie. Opravdu se bojím, co by se dělo, kdyby světu vládli on, Putin a Elon Musk. O všechny svobody, co by nám sebrali. Nic takového jsme tu nikdy neměli,“ myslí si Paige. K Madison Square Garden dorazila i s dcerou, ale obě byly se svými názory na středním Manhattanu tentokrát v menšině.

Někteří Newyorčané přišli naopak proti Trumpovu mítinku protestovat | Foto: Jan Kaliba | Zdroj: Český rozhlas