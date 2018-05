Hurikán Maria na Portoriku zabil 70krát víc lidí, než se původně uvádělo, tvrdí výzkum

Obětí loňského hurikánu Maria na Portoriku je mnohonásobně víc, než kolik se původně udávalo. Zatímco oficiální vládní statistiky tohoto amerického teritoria uváděly, že kvůli hurikánu z loňského září na ostrově zemřelo 64 lidí, zdravotnická studie pracovníků mimo jiné Harvardovy univerzity ukázala, že jich mohlo být až sedmdesátkrát více. Puerto Rico 11:31 30. května 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hurikán Maria se loni přehnal přes Portoriko | Zdroj: Reuters

Hlavní závěr vědců z Harvardovy univerzity, Coloradské univerzity a několika portorických vědeckých zařízení je ten, že většina obětí zemřela nikoli přímo v září loňského roku, ale i během následných týdnů - od září do prosince.

Počet obětí pak odhadli na 4645, zároveň ale upozornili, že přesné číslo se nejspíš nikdy nezjistí. Konečná statistika podle nich může mít poměrně široký rozptyl. Může to být 793, ale i 8500 lidí.

Vědci sami uznávají, že není možné přesný počet obětí určit. Velká část Portoričanů totiž zemřela proto, že se na ostrově kvůli hurikánu zhroutila infrastruktura, a je proto nemožné z jejich smrti obrazně obvinit přímo hurikán.

Škody na Portoriku jako politické téma

O počtu obětí hurikánu Maria na Portoriku se spekuluje už delší dobu mimo jiné i proto, že se z toho stalo velké politické téma. Především poté, co na ostrov po hurikánu přijel americký prezident Donald Trump a tvrdil, že následky hurikánu zdaleka nejsou tak hrozné.

Problém je v tom, že Portoriko je území spadající pod správu Washingtonu, nemá ale status státu a problematické je také financování tamních státních služeb.

Portoriko totiž od Washingtonu požadovalo mnohem větší pomoc, než jakou byla Trumpova administrativa ochotna poskytnout. Výsledkem je, že oficiální vládní statistiky jsou výrazně nižší než to, co zjistili na místě novináři a další výzkumníci.

Například deník New York Times počet obětí odhadl na víc než 1050. Podobné číslo pak udala studie Pensylvánské univerzity. Portorické úřady si zadaly vlastní studii, její výsledky by se měly zveřejnit do začátku letošní hurikánové sezony 1. června.

Jak New York Times, tak Pennsylvánská univerzita své odhady zakládají na rozhovorech s lidmi přímo na Portoriku. A totéž platí i pro onu teď zveřejněnou studii Harvardovy a dalších univerzit. Rozdíl je v tom, že autoři této nejnovější studie se ptali mnohem více lidí než u těch dřívějších.

Procházeli jednotlivé portorické domácnosti, zjišťovali, jaký měli přístup k základním potřebám, jako například pitné vodě a potravinám, zdravotnické péči apod., a kolik lidí během týdnů po hurikánu Maria zemřelo. A následně to porovnali se statistikami úmrtnosti z předchozího roku.