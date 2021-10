Téměř žádní ‚popírači‘ a admirál s válečnou rétorikou. Jak se z Portugalska stal světový lídr v očkování

Portugalský „očkovací zázrak“ poutá pozornost po celém světě. Země, která se stejně jako ostatní státy Evropské unie zpočátku potýkala s pomalým rozjezdem očkování a nedostatkem vakcín, se nyní hřeje na prvním místě pomyslného světového žebříčku a ruší zbývající protiepidemická opatření. Za devět měsíců totiž Portugalsko dokázalo naočkovat více než 85 procent populace a další tři procenta čekají na druhou dávku. Analýza Lisabon 6:44 6. října 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Koordinátor portugalské očkovací kampaně Henrique Gouveia e Melo během návštěvy jednoho z očkovacích center | Zdroj: Reuters

Ještě na začátku letošního roku byla situace v Portugalsku kritická. Jihoevropská země čelila nejtěžší vlně covidu od začátku pandemie, nemocnice se ocitaly na pokraji zhroucení a statistiky denně zaznamenávaly stovky nových úmrtí spojených s koronavirem.

Do „červených“ čísel se ale Portugalsko dostávalo i během léta. Počet hospitalizovaných sice nebyl tak vysoký jako v únoru, na začátku července se ale země přesunula na seznam států s vysokým rizikem nákazy a kvůli rychlému šíření covidu musela obnovit některá protiepidemická opatření, jako je zákaz nočního vycházení či omezení provozu barů a restaurací.

Dnes je pohled do Portugalska o poznání příznivější. Počet nově odhalených případů nákazy klesá na zhruba 600 za den a také nové případy úmrtí se denně počítají v jednotkách. Minulý týden navíc díky zlepšující se epidemické situaci zrušila téměř všechna zbývající protiepidemická opatření.

Poprvé od jara 2020 se otevřely diskotéky i bary a přestalo platit nařízení o omezení kapacity při kulturních akcích nebo při návštěvě obchodů. Předseda portugalské vlády Antoio Costa přesto dál varuje obyvatele, že pandemie ještě není zcela u konce, a ponechává v platnosti povinné nošení roušek na uzavřených veřejných místech.

V porovnání s tím, co Portugalsko zažívalo na počátku roku, je ale nynější situace nesrovnatelná. Hlavním důvodem je úspěšná očkovací kampaň, ve které Portugalsko dokázalo předběhnout i takové premianty jako Izrael a postupně se dostalo do čela pomyslného žebříčku.

Jak ukazuje mezinárodní srovnání zemí projektu Our World in Data, v tuto chvíli je Portugalsko zemí s nejvyšším podílem plně naočkované populace na světě. Obě dávky vakcíny tam dostalo už více než 85 procent obyvatel a zhruba 88 procent obdrželo alespoň jednu dávku.

Mezi těmi, kteří mají na vakcínu proti covidu v Portugalsku nárok – to je mezi lidmi staršími 12 let – je ale podíl očkovaných ještě vyšší. Podle amerického deníku The New York Times (NYT) se pohybuje dokonce kolem 98 procent.

„Vlastně už nám došli dospělí, kterým bychom mohli vakcínu podat,“ citoval minulý týden list The Washington Post sestřičku z lisabonského očkovacího centra Lurdes Costa e Silvaovou.

Portugalskému očkovacímu úspěchu se nyní věnuje celá řada zahraničních médií a všechna si kladou stejnou otázku: Jak se zemi, která se podobně jako další státy EU zpočátku potýkala s řadou potíží kolem očkování, podařilo dostat na vrchol srovnání nejvíce proočkovaných států světa?

Důvodů je víc, značná část zásluh je ale připisovaná jednomu člověku, kterého média často označují za hrdinu dnešního Portugalska. Je jím Henrique Gouveia e Melo, viceadmirál, který byl pověřen vedením portugalské očkovací kampaně.

Také on si výsledky několikaměsíční práce pochvaluje. „Věříme, že jsme dosáhli bodu skupinové ochrany, téměř stádní imunity. Vypadá to velmi dobře,“ říká v rozhovoru pro The New York Times Gouveia e Melo.

Armádní styl

Bývalý velitel portugalského námořnictva se postavil do čela očkovací kampaně letos v únoru, kdy se dosud nejsilnější vlna covidu v zemi dostala na svůj vrchol.

Nemocnice byly na hraně kolapsu a slibované dodávky očkovacích látek nepřicházely podle plánu. V krizové době se tak portugalské úřady rozhodly předat odpovědnost za očkování právě Gouveiovi e Melovi, který byl za svou vojenskou kariéru zvyklý řešit celou řadu složitých výzev.

Do plnění nového úkolu se viceadmirál pustil s plnou vervou. Jeho zkušenosti z armády a vojenský styl vystupovaní se silně promítly také do řízení celé očkovací kampaně. Na všechna vystoupení v televizi si Gouveia e Melo vždy oblékl uniformu a snažil se národ přesvědčit, že k výhře nad pandemií je zapotřebí se proti společné hrozbě spojit.

„Klíčové je vnímat tuto věc jako válku… Používám nejen válečný jazyk, ale také vojenskou rétoriku,“ popisuje Gouveia e Melo způsob, jakým k práci očkovacího koordinátora vlastně přistupuje.

S podobnou dikcí se snažilo přistupovat k pandemii také mnoho světových politiků, jak ale tvrdí samotný portugalský admirál, on má výhodu v tom, že je od politiky více odtržený. Právě v tom se podle něj skrývá tajemství úspěchu – vynechat z toho politiky, kteří mají postup v očkování přenechat jiným.

Henrique Gouveia e Melo má i své kritiky, někteří mu vyčítají příliš militaristický přístup k očkovací kampani | Zdroj: Reuters

Admirál čelí i kritice

Vakcinační kampaň pod admirálovým vedením se začala rychle rozbíhat.

Ihned po svém jmenování do funkce sestavil tým asi tří desítek lidí včetně matematiků, lékařů nebo analytiků, kteří v mnoha případech pocházeli z portugalské armády, letectva či námořnictva podobně jako on.

Krátce na to v celém Portugalsku vyrostla řada očkovacích center, vedle kterých Gouveia e Melo vsadil i na rozsáhlé podávání vakcín mezi vojáky. Pohled na očkování armády totiž měl vzbudit důvěru mezi lidmi a přimět je k tomu, aby se také nechali očkovat.

Během léta se ale začalo s očkováním mladších ročníků, u kterých byla nejistota vůči covidovým vakcínám o něco silnější. Portugalský admirál popisuje, že v takové chvíli bylo nutné chopit se jakékoliv příležitosti, která by vedla k posílení důvěry vůči vakcínám. Tou se nakonec stala červencová demonstrace v Lisabonu, kde protestující blokovali vstup do jednoho z očkovacích center.

Na místo se vydal i Gouveia e Melo. Oblékl si uniformu a prošel rozbouřeným davem, který na něj křičel, že je „vrah“. Očkovací koordinátor ale zachoval chladnou hlavu.

„Řekl jsem jim, že vrah je virus,“ popisuje muž, který před zraky rozhořčených demonstrantů a televizních kamer prohlásil, že skutečným zabijákem jsou ti, kdo žijí jako ve 13. století bez jakékoliv představy o realitě. „Snažil jsem se jednat pravdivě a upřímně mluvit o všech pochybnostech a problémech,“ dodává admirál.

Za tento přístup mu mnozí tleskají, nedá se ale říct, že by ho zdaleka všichni vítali. Jednou z kritiček portugalského očkovacího koordinátora je i klinická psycholožka Laura Sanchesová, podle které je jeho přístup příliš militaristický.

„Způsob, jakým se vždy prezentoval – v maskáčových uniformách jako by byl ve válce – a jazyk, který používají také média a politici, přispěly k pocitu strachu, díky kterému jsme náchylnější poslouchat a neptat se,“ upozorňuje pro NYT Sanchesová, podle které by mladí lidé měli být z očkování proti koronaviru vynecháni.

Důvěra v očkování

Ať je přístup viceadmirála pověřeného očkovací kampaní správný, nebo ne, faktem zůstává, že pod jeho vedením se z Portugalska stal světový očkovací lídr. Tamní vláda navíc od příštího týdne plánuje, že začne s podáváním posilovací třetí dávky mezi nejzranitelnějšími skupinami populace.

Podle řady odborníků se ale skutečná role vakcinačního koordinátora přeceňuje. Myslí si to například expert na veřejné zdraví z univerzity NOVA v Lisabonu Tiago Correia, podle kterého je odpůrců proti vakcínám v Portugalsku obecně velmi málo – podle televize ABC News to je jen kolem tří procent obyvatel.

Například proti spalničkám, příušnicím nebo zarděnkám je v zemi očkováno přes 90 procent populace, což je jedna z nejvyšších hodnot v Evropské unii. Portugalsko tedy mělo dobré předpoklady k úspěšné očkovací kampani už na začátku, v tu dobu ale byli lidé velmi opatrní vůči vakcínám také v této zemi, která se k očkování jinak nestaví odmítavě.

„Na začátku jsme měli zhruba 40 procent lidí nejistých,“ popisuje Gouveia e Melo, podle kterého nyní očkování proti koronaviru odmítá jen něco přes dvě procenta Portugalců.