Malé záplavy, polámané stromy i poničené střechy. Přes Portugalsko se přehnala bouře Leslie

Polámané stromy a statisíce domácností bez elektřiny za sebou zanechala bouře Leslie, která se v noci přehnala přes Portugalsko. Vítr dosahoval rychlosti až 176 kilometrů v hodině, informovala agentura AFP. Šlo zřejmě o nejsilnější bouři z Atlantiku, jaká zasáhla Portugalsko od poloviny 19. století. Lisabon 9:32 14. října 2018 Polámané stromy a statisíce domácností bez elektřiny za sebou zanechala bouře Leslie, která se v noci přehnala přes Portugalsko.

Hurikán Leslie se nad Atlantickým oceánem zformoval už 23. září, evropské břehy ale živel zasáhl už jako tropická bouře.

Nejsilněji dolehl na okolí portugalského hlavního města Lisabon a oblast severně od něj, kde leží města Leiria a Coimbra. Vítr lámal stromy a poničil střechy, místy se vyskytly i menší záplavy a také muselo být zrušeno několik leteckých spojů.

„Nikdy jsem nic podobného neviděl. Město vypadalo, jako by bylo ve válečném stavu s auty rozmáčklými pod popadanými stromy,“ citovala AFP obyvatele města Figueira da Foz ležícího asi 200 kilometrů severně od Lisabonu. Podle zpravodajského webu BBC se nicméně neobjevily zprávy o mrtvých či zraněných.

Portugalsko má za sebou jednu z nejsilnějších bouří, jaká kdy zemi zasáhla. Podle AFP z meteorologických záznamů vyplývá, že k vodám u Pyrenejského poloostrova od roku 1842 dorazilo jen pět hurikánů, přičemž Leslie byla vůbec nejsilnější bouře, která doputovala až do Portugalska. Hurikán údajně za posledních 176 let udeřil na pevnině Pyrenejského poloostrova jen jednou, a to Vince v roce 2005.

severe-weather.EU

@severeweatherEU HUGE waves in Porto Moniz, Madeira island, Portugal today (Oct 13) under hurricane Leslie! Report: Meteo tras os montes 248 352