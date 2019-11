Evropská komise tuto zprávu vydává pravidelně každý rok. Hlavním cílem je, aby se země vyvarovaly možných porušení pravidel a nedošlo tak k nadměrnému rozpočtovému schodku.

Zásadnější námitky má komise například k návrhům rozpočtů Itálie nebo taky Francie. Tam upozorňuje na nedostatečnou snahu omezit vysoký veřejný dluh.

Osm států eurozóny je na hraně porušení rozpočtových pravidel. Česko by mezi nimi nejspíš nebylo. Téma pro Zuzanu Švejdovou

Podle výroční zprávy Evropské komise se celková dluhová situace eurozóny lepší. Letos poprvé od roku 2002 navíc Brusel nevede se žádnou zemí řízení kvůli nadměrnému schodku.

Český státní rozpočet

Evropská komise už v minulosti České republice vytkla, že veřejné finance jsou dlouhodobě neudržitelné. Podle hlavního ekonoma společnosti Deloitte Davida Marka by přesto Česká republika zřejmě nebyla na seznamu hříšníku, které Evropská komise varuje.

„Co se týká celkové úrovně salda, vládního sektoru a dluhového vládního sektoru, tak Česká republika by bez problému plnila požadovaná kritéria. Dočkali bychom se spíše dílčích výtek v tom smyslu, že naše veřejné finance nemusí být udržitelné dlouhodobě.“ Mimo jiné náš současný penzijní systém také nepočítá se stárnutím obyvatel.

Národní rozpočtový výbor letos vypracoval scénář toho, co by se mohlo stát v horizontu následujících padesáti let. A to v případě, kdy by se zachoval nynější daňový systém, nezměnila se valorizace důchodů nebo taky nastavení věku při odchodu do důchodu.

V takovém případě by dluh veřejných financí dosáhl podle zprávy 222 procent hrubého domácího produktu. To je víc, než má v současnosti jakákoliv země Evropské unie, včetně třeba Řecka.

Pracující versus důchodci

Podle zprávy by už za padesát let mohly být v Česku víc než tři miliony důchodců, což může českou ekonomiku dostat do problémů, doplňuje předsedkyně Národní rozpočtové rady Eva Zamrazilová.

„Poměr závislosti mezi populací v práceschopném věku a populací, která je na nich závislá, se bude od dnešní hodnoty, kdy tři práceschopní občané připadají na jednoho občana v důchodovém věku, zhoršovat. Za dvacet let se dostaneme někam k hodnotě dvě, a to už je opravdu tak výrazná a dramatická změna, že zatíží penzijní systém.“

Evropská komise navíc také upozorňuje, že český důchodový systém není stabilní a je potřeba najít rovnováhu mezi výší vyplaceného důchodu, věku odchodu do důchodu a výší plateb na sociální odvody.

I přesto, že vznikla komise pro spravedlivé důchody, která se má penzijním systémem zabývat, se závislost lidí na státu neustále zvyšuje. Ještě loni šlo na starobní důchody zhruba 434 miliard korun, letos by to mělo být téměř o 40 miliard víc.