Porušili jste slib, kritizují ekologové výrobce čokolád. Vadí jim palmový olej z odlesněných oblastí Indonésie

Celosvětoví producenti čokoládových pamlsků Nestlé, Mars a Hershey's byli obviněni z porušení slibu, který svým zákazníkům dali ohledně používání palmového oleje z decimovaných indonéských lesů. Anglosaská média si kontroverze všímají i v souvislosti s halloweenskými oslavami. Právě o Halloweenu totiž výrobky zmiňovaných firem často končí v košících malých koledníků.

Akční síť na podporu deštných pralesů (RAN) uvedla, že byli konzumenti potravinářskými korporacemi „podvedeni“. Firmy totiž slibovaly upustit od používání palmového oleje, jehož nadměrná produkce decimuje oblasti indonéských deštných pralesů. Opatření, která by ke skoncování s touto kontroverzní ingrediencí vedla, ale podle RAN firmy nedodržují.

Jak uvedl mluvčí organizace Laurel Sutherlin - termíny splnění veškerých limitů, které si výrobci v rámci omezování používání problematického palmového oleje vytyčili, následně záměrně posouvali. A to pokaždé když hrozilo, že se je nepodaří splnit. Mluvčí to sdělil serveru Guardian.

„Ve snaze zabránit vyhynutí tygrů, orangutanů a slonů už nemůžeme dopustit další chyby a zanedbávání preventivních opatření,“ dodal Sutherlin.

Poslední části sumaterského deštného pralesa, ve kterých tyto tři druhy žijí – a to společně s nosorožci, levharty obláčkovými či medvědy malajskými, mizí závratnou rychlostí. A to právě kvůli lukrativním plantážím palmy olejné, ze které se olej do pochutin vyrábí.

'Zabere to více času'

Podle Guardianu konglomeráty zpracovávají palmový olej zejména z regionu Leuser, který leží na severu Sumatry. Přičemž se k němu dostávají pomocí složitého obchodního a dodavatelského řetězce, jenž zahrnuje i obchodníky napojené na nelegální dodavatele působící v této oblasti.

Společnost Nestlé se zavázala k tomu, že se bude v rámci svého dodavatelského řetězce snažit odlesňování regionu nepodporovat. Dostat své dodavatele pod kontrolu přitom měla už v roce 2015.

Podle mluvčí Nestlé Peggy Dibyové je výrobce na dobré cestě síť dodavatelů zpřehlednit a původ používaného oleje lépe vystopovat. Což by v důsledku mělo vést i ke zlepšení ekologické situace v regionu. Zatím ale společnost neuspěla.

Podobně hovoří také šéf komunikace Hershey’s Jefff Beckam. „Zůstáváme iniciativě plně oddáni a chceme do sítě přinést plnou transparentnost. Uvědomili jsme si ovšem, že dosáhnout předem vytyčeného cíle zabere mnohem více času,“ uvedl.